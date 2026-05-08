Công an TPHCM tìm chủ 1 xe máy trong vụ 12 người bị khởi tố

Ngày 8-5, Công an TPHCM đang điều tra vụ gây rối trật tự công cộng và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng tại quán nhậu trên đường Nguyễn Thị Diệp, phường Tam Bình.

Chiếc xe liên quan vụ án.

Theo điều tra, ngày 11-11-2025, Trương Hoài Linh, 22 tuổi, ngụ TP Cần Thơ cùng bạn ngồi nhậu ở quán trên đường Nguyễn Thị Diệp. Nhớ lại mâu thuẫn cũ, Linh gọi điện và hẹn Trần Chí Toàn, 25 tuổi, ngụ TP Cần Thơ đến nói chuyện.

Toàn cùng Phạm Chí Nguyện, 23 tuổi, ngụ TP Cần Thơ đến quán gặp Linh nhưng được mọi người can ngăn nên ra về. Tuy nhiên, Linh tiếp tục gọi điện thách thức.

Bực tức, Toàn rủ thêm Đào Văn Đạt, 24 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp và Nguyện quay lại. Song khi quay lại, Linh cùng ba người khác cầm sẵn kiếm Nhật và vỏ chai bia đứng chờ.

Thấy vậy, Toàn bỏ chạy về bãi xe trên đường Ngô Chí Quốc, phường Tam Bình và rủ thêm 6 người khác quay lại, đồng thời mang vỏ chai bia và dao tự chế. Tiếp đó, hai bên lao vào nhau ẩu đả gây náo loạn khu vực.

Công an TPHCM vào cuộc truy xét và khởi tố vụ án, khởi tố 12 người về tội gây rối trật tự công cộng.

Khi điều tra, công an xác định xe máy Honda Blade màu đỏ, biển số 92G2-6737; số khung RLHHC09026Y049840; số máy HC09E6049933 có liên quan đến vụ án nhưng chưa rõ chủ sở hữu.

Công an TPHCM đề nghị chủ sở hữu hoặc người biết thông tin phương tiện trên liên hệ tại địa chỉ 934 Tỉnh lộ 43, Phường Tam Bình hoặc gặp điều tra viên Lê Đức Anh qua số điện thoại 0906.695.369.