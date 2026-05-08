Cảnh báo nguy cơ tai nạn giao thông từ người lớn tuổi

Phòng CSGT, Công an TPHCM cho biết một số người lớn tuổi có tâm lý chủ quan, nghĩ "người cao tuổi được ưu tiên" nên ý thức tham giao thông chưa cao, không đảm bảo an toàn giao thông.

Vụ tai nạn giao thông trên đường Nguyễn Thị Định, phường Bình Trưng vào cuối năm 2025 khiến cụ ông 70 tuổi tử vong.

Đáng chú ý, nhiều người không có giấy phép lái xe, hoặc được cấp từ lâu nhưng không cập nhật quy định mới, vẫn điều khiển xe theo thói quen.

Điều này dẫn đến các hành vi vi phạm giao thông như sử dụng rượu bia nhưng lái xe; đi không đúng làn đường; chuyển hướng không đúng quy định; không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều.... Trong khi đó, thị lực, thính lực và phản xạ theo tuổi tác giảm khiến khả năng xử lý tình huống trở nên chậm hơn, gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Hệ lụy cũng nghiêm trọng nếu xảy ra tai nạn giao thông, người lớn tuổi thường chịu tổn thương nặng nề hơn, thời gian phục hồi kéo dài.

Do đó, Phòng CSGT khuyến cáo người cao tuổi không tự lái xe khi sức khỏe không đảm bảo hoặc không có giấy phép; hạn chế di chuyển vào giờ cao điểm, ban đêm và trên các tuyến đường đông phương tiện.