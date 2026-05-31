Thổi hồn World Cup vào vỏ trứng

Ở tuổi nghỉ hưu, ông Tâm vẫn miệt mài bên bàn làm việc với những cây cọ nhỏ, mũi kéo mini và hàng trăm chiếc vỏ trứng đủ kích cỡ. Từ trứng cút, trứng gà, trứng vịt đến trứng ngỗng, trứng đà điểu…, qua đôi bàn tay khéo léo và óc sáng tạo của cựu giáo viên 75 tuổi, tất cả trở thành những tác phẩm nghệ thuật độc đáo mang hơi thở thể thao và văn hóa toàn cầu.

Phục dựng linh vật World Cup trên vỏ trứng

Để chào đón World Cup 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ được tổ chức tại Canada, Mexico và Mỹ, ông Nguyễn Thành Tâm vừa hoàn tất bộ sưu tập ba linh vật đại diện cho ba quốc gia đồng chủ nhà: Nai Maple của Canada, Báo đốm Zayay của Mexico và Clutch của Mỹ.

Từ những chiếc vỏ trứng mong manh, người nghệ nhân già đang kể một câu chuyện rất khác về World Cup – không phải bằng những bàn thắng hay chiếc cúp vàng danh giá, mà bằng niềm đam mê, sự sáng tạo và tình yêu thể thao bền bỉ của một người Việt Nam dành cho bóng đá thế giới. Mỗi tác phẩm đều được tạo hình tỉ mỉ trên chất liệu mỏng manh – thứ vật liệu tưởng như chỉ cần chạm nhẹ là vỡ vụn.

Đáng chú ý, để hoàn thành 3 tác phẩm có độ chính xác tương đối lớn so với biểu tượng gốc, ông Tâm đã vận dụng thâm niên nhiều năm nghiên cứu. Từ những hình ảnh linh vật World Cup trên poster, trang báo, ông hình dung rồi phác thảo mô hình 3D có thể hiển thị góc cạnh, chiều sâu và kết cấu. Sau khi hoàn thành bộ khung, ông gọt giũa và tô màu sắc, vẽ hoa văn, chất liệu kết dính lên bề mặt mô hình để tạo độ chân thực.

"Tôi mất 3 tuần để hoàn thành 3 linh vật Nai Maple, Báo đốm Zayay và Clutch với mục đích cổ động World Cup 2026. World Cup 2026 mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt khi là giải đấu đầu tiên mở rộng quy mô lên 48 đội, đồng thời cũng là lần đầu tiên được đồng đăng cai bởi 3 quốc gia: Mỹ, Canada và Mexico. Sắp tới, tôi sẽ hoàn thiện 48 quốc kỳ trên vỏ trứng thể hiện 48 đội tuyển tham gia thi đấu World Cup 2026" - ông Tâm khẳng định sẽ là người Việt Nam đầu tiên chế tác nhiều tác phẩm về World Cup trên vỏ trứng.

Điều đặc biệt là ông không chỉ thực hiện linh vật World Cup 2026 mà còn đồng hành cùng nhiều kỳ World Cup trước đó bằng các tác phẩm nghệ thuật riêng biệt. Năm 2010 tại Nam Phi, ông tạo hình linh vật Zakumi; năm 2014 ở Brazil là linh vật Fuleco; năm 2018 tại Nga có Zabivaka và kỳ World Cup 2022 ở Qatar là La'eeb. Qua từng kỳ World Cup, bộ sưu tập của ông như một cuốn nhật ký nghệ thuật ghi lại cảm xúc và tình yêu bóng đá suốt nhiều năm.

Kỷ lục gia tạo hình vỏ trứng

Ít ai biết rằng, trước khi trở thành nghệ nhân nổi tiếng với nghệ thuật tạo hình vỏ trứng, ông Nguyễn Thành Tâm từng là giáo viên. Trong một lần nảy sinh ý tưởng tạo hình "ông già noel" để làm giáo cụ trực quan, sinh động giảng dạy học trò, ông Tâm mày mò trên vỏ trứng và thành công cho ra đời tác phẩm đầu tiên vào năm 2002.

Sau đó, ông tiếp tục phục dựng mô hình 12 con giáp, ông Địa và ông Thần Tài. Nhận thấy vỏ trứng có thể mô phỏng, tạo nên nhiều tác phẩm có hình hài phức tạp nhưng không tốn nhiều kinh phí, nghệ nhân Nguyễn Thành Tâm dần đam mê và tâm huyết nghiên cứu bộ môn nghệ thuật thủ công này. Không dùng khuôn, ông tự tay đục lỗ, làm sạch ruột trứng, sau đó dùng các mảnh vỏ trứng vụn để ghép, vẽ, sơn và đính kết lại thành hình khối 3D hoàn chỉnh.

Ông hào hứng kể lại: "Sau nhiều năm nghiên cứu, tôi đã phát minh ra cách lấy lòng trứng mà không ảnh hưởng đến kết cấu chung. Vỏ trứng được sử dụng tạo hình tác phẩm, trong khi lòng trứng sẽ chế biến thành những món ăn ngon. Thú chơi này thực sự chỉ tốn công sức và chất xám!".

Năm 2010, ông Tâm được xác lập Kỷ lục Việt Nam với danh hiệu "Người tạo hình bằng vỏ trứng nhiều nhất". Đến nay, bộ sưu tập của ông đã vượt mốc hơn 1.000 mẫu tác phẩm với nhiều chủ đề khác nhau, từ những nhân vật cổ tích, danh lam thắng cảnh, hình tượng văn hóa dân gian Việt Nam, nhân vật hoạt hình nổi tiếng nhất mọi thời đại, logo nhãn hàng danh tiếng thế giới, đến các biểu tượng thể thao, linh vật ở World Cup, Euro, Olympic, SEA Games….

Mong muốn phổ biến môn nghệ thuật thủ công

Trong căn phòng trưng bày nhỏ, hàng nghìn chiếc vỏ trứng được sắp xếp cẩn thận như một thế giới nghệ thuật thu nhỏ. Có những tác phẩm phải mất nhiều ngày mới hoàn thiện, đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối trong từng đường cắt, nét vẽ. Với ông Tâm, mỗi chiếc vỏ trứng không chỉ là vật liệu sáng tạo mà còn mang thông điệp về sự nâng niu và gìn giữ giá trị cuộc sống.

Theo ông, nghệ thuật tạo hình bằng vỏ trứng không đơn thuần là thú vui thủ công mà còn có ý nghĩa giáo dục rất lớn. Người thực hiện phải rèn tính kiên nhẫn, óc quan sát và khả năng sáng tạo. Đây cũng là cách giúp thư giãn tinh thần, giảm căng thẳng giữa nhịp sống hiện đại.

"Lúc làm nghệ thuật, tôi quên hết mệt mỏi và áp lực. Tôi muốn truyền cảm hứng để mọi người thấy rằng từ những điều nhỏ bé nhất vẫn có thể tạo nên giá trị đẹp đẽ" - ông Tâm nói.

Ông thổ lộ từng được bị gia đình ngăn cản vì tốn nhiều công sức nhưng không mang lại giá trị kinh tế. "Không ít nhãn hàng, nhà đầu tư liên hệ với tôi để hợp tác song hầu hết đều chưa đánh giá đúng giá trị tác phẩm thủ công mỹ nghệ. Tôi mong sớm có dịp được trưng bày, triển lãm sản phẩm của mình ở địa điểm du lịch nổi tiếng Việt Nam. Tôi sẵn sàng truyền đạt kinh nghiệm, chỉ dạy tận tình và trao đổi kỹ năng với những người đam mê bộ môn này" - nghệ nhân Nguyễn Thành Tâm kỳ vọng.

Ở tuổi "thất thập cổ lai hy", ông Tâm vẫn không ngừng sáng tạo, liên tục sản sinh những tác phẩm mới mang biểu tượng văn hóa, thể thao của năm, lưu giữ niềm vui và sự sáng tạo trong cuộc sống. Ngoài sự khéo tay và trí tưởng tượng siêu phàm, ông Tâm còn rành rọt giảng dạy bộ môn âm nhạc và ngoại ngữ.



