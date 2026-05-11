Shakira tái xuất với ca khúc chủ đề World Cup 2026

16 năm sau, ngày 7-5-2026, Shakira đăng tải đoạn video ngắn về "Dai Dai" - ca khúc đồng hành cùng World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ, Mexico và Canada.

"Dai Dai" có sự góp giọng của Burna Boy, dự kiến phát hành chính thức vào ngày 14-5. Bài hát này đánh dấu sự trở lại của Shakira - ca sĩ, nhạc sĩ, vũ công và nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng người Colombia - với ca khúc chủ đề World Cup 2026.

Trong đoạn video ngắn, nữ ca sĩ xuất hiện trên sân vận động Maracanã ở Rio de Janeiro - Brazil, tay cầm "Trionda" - trái bóng chính thức của World Cup 2026. Shakira diện trang phục rực rỡ, hòa cùng dàn vũ công đại diện nhiều quốc gia tham dự giải đấu. Đoạn video khép lại bằng màn pháo hoa cùng dòng chữ "We are ready" (Chúng tôi đã sẵn sàng) trên mái sân vận động.

Vừa ra mắt, video giới thiệu ca khúc "Dai Dai" đã khiến mạng xã hội bùng nổ với gần 2 triệu lượt xem chỉ sau chưa đầy 24 giờ. Với phần lời được thể hiện bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Tây Ban Nha, "Dai Dai" được kỳ vọng sẽ tiếp nối bầu không khí lễ hội mà Shakira từng tạo nên với "Waka Waka" cách đây 16 năm.

World Cup 2026 dự kiến khởi tranh từ ngày 11-6 và kết thúc bằng trận chung kết diễn ra ngày 19-7 trên sân vận động MetLife ở New York - Mỹ.