Lễ khai mạc sẽ được tổ chức tại ba thành phố khác nhau gồm: Los Angeles - Mỹ, Mexico và Toronto - Canada.

World Cup 2026 do Mỹ, Canada và Mexico đồng chủ nhà nên cũng là lần đầu tiên trong lịch sử giải bóng đá thế giới này mang đến cho người hâm mộ bữa tiệc âm nhạc hoành tráng mang đậm màu sắc riêng của từng nước.

Lisa của nhóm Blackpink hát World Cup 2026

Lisa của nhóm Blackpink xuất hiện tại sân khấu lễ khai mạc ở Los Angeles vào ngày 12-6. Ngoài cô, các ngôi sao khác: Katy Perry, Future, Anitta, Rema và Tyla cũng tham gia trình diễn.

Cũng cùng ngày, tại Thành phố Toronto của Canada sẽ diễn ra màn trình diễn của: Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Buble, Nora, Fatehi, Sanjoy, Vegedream và William Prince.

Ngày 11-6, Thành phố Mexico sẽ tưng bừng với màn trình diễn đến từ dàn sao: Alejandro Fernandez, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Angeles Azules, Mana và Tyla.

Lisa là nghệ sĩ K-Pop thứ hai biểu diễn tại Lễ khai mạc World Cup sau Jungkook của nhóm BTS. Năm 2022, tại Qatar, ca sĩ trẻ này cũng từng tỏa sáng rạng ngời trên sân khấu khai mạc.