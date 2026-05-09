HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Sau Jungkook, đến lượt Lisa (Blackpink) hát cho World Cup 2026

Minh Khuê

(NLĐO) - Người đẹp Lisa của nhóm Blackpink sẽ là một trong những ca sĩ trình diễn tại lễ khai mạc World Cup 2026.

Lễ khai mạc sẽ được tổ chức tại ba thành phố khác nhau gồm: Los Angeles - Mỹ, Mexico và Toronto - Canada.

World Cup 2026 do Mỹ, Canada và Mexico đồng chủ nhà nên cũng là lần đầu tiên trong lịch sử giải bóng đá thế giới này mang đến cho người hâm mộ bữa tiệc âm nhạc hoành tráng mang đậm màu sắc riêng của từng nước.

Sau Jungkook, đến lượt Lisa (Blackpink) hát World Cup 2026 - Ảnh 1.

Lisa của nhóm Blackpink hát World Cup 2026

Lisa của nhóm Blackpink xuất hiện tại sân khấu lễ khai mạc ở Los Angeles vào ngày 12-6. Ngoài cô, các ngôi sao khác: Katy Perry, Future, Anitta, Rema và Tyla cũng tham gia trình diễn.

Cũng cùng ngày, tại Thành phố Toronto của Canada sẽ diễn ra màn trình diễn của: Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Buble, Nora, Fatehi, Sanjoy, Vegedream và William Prince.

Ngày 11-6, Thành phố Mexico sẽ tưng bừng với màn trình diễn đến từ dàn sao: Alejandro Fernandez, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Angeles Azules, Mana và Tyla.

Lisa là nghệ sĩ K-Pop thứ hai biểu diễn tại Lễ khai mạc World Cup sau Jungkook của nhóm BTS. Năm 2022, tại Qatar, ca sĩ trẻ này cũng từng tỏa sáng rạng ngời trên sân khấu khai mạc.

Tin liên quan

Lisa của Blackpink tự muốn nhảy thoát y

Lisa của Blackpink tự muốn nhảy thoát y

(NLĐO) - Nữ ca sĩ Lisa, thành viên nhóm nhạc nữ Blackpink, được cho là chủ động khởi xướng việc hợp tác trình diễn tại câu lạc bộ thoát y Crazy Horse ở Paris - Pháp, gây nhiều tranh cãi thời gian qua.

Lisa sẽ nhảy thoát y lần nữa?

(NLĐO) - Cư dân mạng đồn đoán Lisa (BlackPink) sẽ có đêm diễn nhảy thoát y lần thứ 2 khi cô xuất hiện tại hộp đêm thoát y ở Pháp.

Bạn trai tỉ phú có mục tiêu sâu xa khi hẹn hò Lisa (BlackPink)?

(NLĐO) - Nhiều người nghi ngờ Frédéric Arnault hẹn hò với Lisa (BlackPink) chỉ vì mục đích kinh doanh nhưng không thành công nên anh ấy đã chia tay cô ấy?

Blackpink Lisa World Cup 2026 khai mạc FIFA World Cup 2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo