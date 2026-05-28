10 ngôi sao đáng xem nhất World Cup 2026

Giải đấu do Mỹ, Canada và Mexico tổ chức vào tháng 6 tới không chỉ là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mà còn có thể đánh dấu một cuộc chuyển giao thế hệ đặc biệt.

Các siêu sao như Messi, Ronaldo và Neymar nhiều khả năng bước vào kỳ World Cup cuối trong sự nghiệp.

Trong khi đó, các ngôi sao như Mbappe, Yamal, Haaland hay Jude Bellingham đang chờ cơ hội tiếp quản ánh đèn sân khấu.

Dưới đây là 10 ngôi sao đáng chú ý nhất tại World Cup 2026, theo bình chọn của AP.

Lionel Messi

Siêu sao sinh năm 1987 đến World Cup 2026 với tư cách nhà đương kim vô địch. Tại Qatar 4 năm trước, Messi hoàn tất giấc mơ lớn nhất sự nghiệp khi cùng đội tuyển Argentina đăng quang.

Chủ nhân 8 Quả bóng Vàng sau đó sang Mỹ khoác áo Inter Miami và giúp đội bóng của Beckham trở thành thế lực lớn tại Giải bóng đá nhà nghề Mỹ.

Tuy nhiên, trước thềm giải đấu ngày hội bóng đá lớn nhất hành tình, siêu sao 39 tuổi khiến Argentina lo lắng khi dính chấn thương.

Cristiano Ronaldo

Siêu sao sinh năm 1985 muốn chinh phục ngôi vương World Cup, để hoàn tất danh hiệu duy nhất còn thiếu trong sự nghiệp lẫy lừng của bản thân anh.

Thủ quân tuyển Bồ Đào Nha, 41 tuổi, đến với giải đấu do Mỹ, Canada và Man City đăng cai, sau khi giúp Al Nassr vô địch Saudi Pro League.

Trước đó, chủ nhân 5 Quả bóng Vàng từng giành nhiều danh hiệu tại Man Utd, Real Madrid và Juventus. Thống kê cho thấy anh sở hữu 5 danh hiệu Champions League, chức vô địch EURO cùng Bồ Đào Nha và 2 danh hiệu UEFA Nations League.

Với 143 bàn cho đội tuyển quốc gia và 41 bàn ở vòng loại World Cup, Ronaldo vẫn là biểu tượng của khát vọng chinh phục mọi đỉnh cao.

Kylian Mbappe

Tiền đạo Kylian Mbappe từ lâu được xem là người đủ sức tiếp quản vị thế cầu thủ hay nhất thế giới sau thời Messi và Ronaldo.

Chân sút sinh năm 1998 khi mới 19 tuổi đã cùng tuyển Pháp vô địch World Cup 2018.

Tuy nhiên, sự nghiệp của chân sút hiện thuộc biên chế Real Madrid vẫn còn thiếu Champions League và Quả bóng Vàng.

Nếu giúp tuyển Pháp thêm một lần vô địch World Cup, Mbappe sẽ có cơ hội mạnh mẽ để khẳng định vị thế số 1 thế giới.

Ousmane Dembele

Tiền đạo Ousmane Dembele bước vào World Cup 2026 với vị thế đương kim Quả bóng Vàng và có thể trở thành nhà vô địch Champions League lần thứ 2 liên tiếp trước khi giải khởi tranh.

Sau nhiều năm bị hoài nghi vì chấn thương và phong độ thất thường tại Barcelona, chân sút Dembele hồi sinh mạnh mẽ từ khi gia nhập PSG. Anh góp công giúp đội bóng Pháp giành Champions League đầu tiên mùa trước và tiếp tục vào chung kết mùa này.

Từ bản hợp đồng 173 triệu USD từng bị xem là chưa đáp ứng kỳ vọng, ngôi sao Dembele giờ trở thành niềm hy vọng lớn của tuyển Pháp tại sân khấu World Cup 2026.

Erling Haaland

Tiền đạo Erling Haaland sẽ lần đầu dự một giải đấu lớn cấp đội tuyển quốc gia. Ở cấp CLB, chân sút Man City đã phá hàng loạt chuẩn mực ghi bàn tại Champions League và Ngoại hạng Anh.

Na Uy không được đánh giá là ứng viên vô địch World Cup 2026. Tuy nhiên, sở hữu Haaland, đồng nghĩa họ có trong tay một trong những tiền đạo nguy hiểm nhất giải đấu.

Bản năng săn bàn lạnh lùng của Haaland có thể biến Na Uy thành đối thủ khó chịu với bất kỳ đội bóng nào.

Lamine Yamal

Tiền đạo Lamine Yamal là gương mặt tiêu biểu của thế hệ mới. Thần đồng này góp dấu ấn lớn trong hành trình Tây Ban Nha vô địch EURO 2024, dù mới 17 tuổi 1 ngày khi bước vào trận chung kết gặp tuyển Anh.

Với tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến hiếm có, Yamal trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử EURO nam. Ngôi sao tuổi teen này thường được so sánh với Messi, nhất là khi từng có bức ảnh chụp cùng huyền thoại Argentina lúc còn nhỏ.

Một kỳ World Cup bùng nổ có thể giúp Yamal tiến thêm bước dài trong cuộc "chuyển giao quyền lực" bóng đá thế giới.

Jude Bellingham

Tiền vệ Jude Bellingham là mẫu cầu thủ có thể định đoạt trận đấu bằng những khoảnh khắc lớn. Real Madrid từng vượt qua hàng loạt CLB hàng đầu để chiêu mộ anh năm 2023.

Bellingham lập tức chứng minh giá trị khi góp công giúp Los Blancos vô địch Champions League lần thứ 15 cùng danh hiệu La Liga ngay mùa đầu tiên.

Bellingham từng đưa tuyển Anh vào chung kết EURO 2024 bằng một trong những bàn thắng đẹp nhất giải.

Dù trải qua mùa giải không quá bùng nổ tại Madrid, tiền vệ Bellingham vẫn là niềm hy vọng lớn nếu tuyển Anh muốn giành danh hiệu lớn đầu tiên kể từ năm 1966.

Neymar

Tiền đạo Neymar là chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Brazil, nhưng vẫn chưa thể đưa Selecao đến chức vô địch World Cup thứ 6.

Ở tuổi 34, anh được HLV Carlo Ancelotti triệu tập cho kỳ World Cup thứ 4 trong sự nghiệp, sau quãng thời gian nhiều chấn thương và giai đoạn không thật sự như ý tại Ả Rập Saudi.

Neymar đã giành nhiều danh hiệu lớn ở cấp CLB, nhưng với người Brazil, thước đo lớn nhất vẫn là World Cup.

Giải đấu tại Bắc Mỹ có thể là cơ hội cuối để anh biến tài năng thành di sản trọn vẹn trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Mohamed Salah

Tiền đạo Mohamed Salah bước vào World Cup 2026 sau mùa giải không như ý và chuẩn bị rời Liverpool, song anh vẫn là biểu tượng số 1 của bóng đá Ai Cập.

Trong màu áo Liverpool, Salah ghi 257 bàn sau 442 trận và giành trọn bộ danh hiệu lớn, gồm Champions League và 2 chức vô địch Ngoại hạng Anh.

Với đội tuyển Ai Cập, anh từng 2 lần về nhì tại Cúp bóng đá châu Phi (AFCON), nhưng vẫn thiếu một dấu ấn lớn ở World Cup.

Ở tuổi 33, Salah cần một giải đấu bùng nổ để khẳng định vị thế ở sân khấu toàn cầu.

Christian Pulisic

Tiền đạo Christian Pulisic từ lâu được kỳ vọng trở thành ngôi sao lớn nhất của bóng đá Mỹ ở nước ngoài. Anh từng chơi cho nhiều CLB lớn tại Đức, Anh và Ý, đồng thời giành Champions League cùng Chelsea.

Hiện khoác áo AC Milan, Pulisic có sự ổn định về phong độ và được xem là quân bài quan trọng của HLV Mauricio Pochettino tại đội tuyển Mỹ.

World Cup 2026 diễn ra trên sân nhà là cơ hội đặc biệt để Pulisic đưa bóng đá Mỹ tiến xa.