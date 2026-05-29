Thể thao

World Cup 2026: “Vũ điệu cuối cùng” của một thế hệ huyền thoại

Hoàng Hiệp

(NLĐO) - Lionel Messi có tên trong danh sách cuối cùng của tuyển Argentina, sẵn sàng cùng Cristiano Ronaldo bước vào kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp.

Ngôi sao hàng đầu của "Albicelestes"

World Cup 2026 không chỉ là kỳ giải lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển tham dự và được tổ chức trên 3 quốc gia là Mỹ, Canada và Mexico. Khi trái bóng bắt đầu lăn vào mùa hè năm nay, người hâm mộ có thể sẽ chứng kiến lần cuối cùng Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar hay Luka Modric xuất hiện ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

World Cup 2026: “Vũ điệu cuối cùng” của một thế hệ huyền thoại - Ảnh 1.

Messi (trái) và Ronaldo sẽ bước vào kỳ World Cup thứ 6 với những mục tiêu khác nhau (Ảnh: The Guardian)

Sáng 29-5 (giờ Việt Nam), HLV tuyển Argentina Lionel Scaloni đã hoàn tất danh sách 26 tuyển thủ dự World Cup 2026. Tâm điểm chắc chắn thuộc về Messi, ngôi sao hàng đầu của "Albicelestes". Ở tuổi 38, tiền đạo của Inter Miami sẽ có lần thứ 6 liên tiếp góp mặt tại Cúp Thế giới, nhiều khả năng cũng là kỳ World Cup cuối cùng của anh.

Sau chức vô địch ở Qatar năm 2022, thủ quân đội tuyển Argentina không còn chịu áp lực phải chứng minh bản thân. Sau 26 lần ra sân tại World Cup (nhiều nhất lịch sử), M10 đã có 13 pha lập công, chỉ còn kém kỷ lục của Miroslav Klose đúng 3 bàn. Nếu chân sút sinh năm 1987 có thể vượt cột mốc của ngôi sao người Đức, giải đấu tại Bắc Mỹ mùa hè này sẽ là lời chia tay đẹp dành cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho tuyển Argentina.

Bộ sưu tập danh hiệu "vô tiền khoáng hậu"

Bên kia Đại Tây Dương, Ronaldo đã sớm nằm trong kế hoạch của thuyền trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha Roberto Martinez. Hành trình kéo dài từ World Cup 2006 ở Đức tới World Cup 2026 tại Bắc Mỹ cho thấy sự bền bỉ phi thường của "tay săn bàn" vĩ đại nhất cấp độ tuyển quốc gia (143 bàn).

World Cup 2026: “Vũ điệu cuối cùng” của một thế hệ huyền thoại - Ảnh 2.

Thủ thành Guillermo Ochoa có thể trở thành cầu thủ thứ 3 trong lịch sử tham dự 6 kỳ World Cup liên tiếp (Ảnh: ESPN)

Tuần trước, ngôi vương Saudi Pro League cùng Al-Nassr đã giúp CR7 trở thành cầu thủ đầu tiên vô địch cấp CLB ở 4 quốc gia khác nhau (Anh, Tây Ban Nha, Ý và Ả Rập Saudi). Tuy nhiên, phía sau những cột mốc lịch sử ấy, khát khao chiếc cúp vàng thế giới vẫn chưa thành hiện thực. Và kỳ giải ở Bắc Mỹ lần này là cơ hội cuối cùng để tiền đạo 41 tuổi hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu "vô tiền khoáng hậu" của mình.

Trong khi đó, cổ động viên Brazil đang hồi hộp dõi theo từng bước hồi phục của Neymar. Hơn 2 năm gần đây, chấn thương liên tiếp khiến sự nghiệp quốc tế của chân sút thuộc biên chế Santos FC bị gián đoạn đáng kể. Thậm chí, sau khi được triệu tập lên tuyển Brazil lần đầu tiên dưới thời HLV Carlo Ancelotti, Neymar vẫn chưa đạt thể trạng tốt nhất, có thể bỏ lỡ trận mở màn gặp Morocco.

Với vị thế tiền đạo số một của những "vũ công Samba", Neymar hiện là biểu tượng lớn của bóng đá Brazil trong thời kỳ hậu Ronaldinho và Kaka. Ở tuổi 34, trẻ hơn nhiều so với Messi và Ronaldo, Neymar lại không có được sự bền bỉ về thể lực. Điều này khiến anh khó có thể tiếp tục thi đấu đỉnh cao và trở lại World Cup trong 4 năm tới. Vì vậy, World Cup 2026 nhiều khả năng sẽ là kỳ giải thế giới cuối cùng của cầu thủ sinh năm 1992.

Lời chia tay của nhiều "đại công thần"

Bên cạnh 3 siêu sao kể trên, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại Bắc Mỹ còn là lời chia tay của rất nhiều "đại công thần". Luka Modric chuẩn bị bước sang tuổi 41 sẽ cống hiến hết sức cho đội tuyển Croatia trong kỳ giải gần như là cuối cùng của mình. Tài năng của cựu tiền vệ Real Madrid đã giúp Croatia đoạt ngôi á quân năm 2018 và hạng 3 năm 2022, đưa quốc gia châu Âu này từ đội bóng tầm trung trở thành thế lực hàng đầu thế giới.

Một cái tên ít nổi bật hơn cũng sẽ có kỳ World Cup thứ 6 là Guillermo Ochoa. Thủ thành sinh năm 1985 nhiều khả năng nắm chắc suất bắt chính cho chủ nhà Mexico nhờ màn trình diễn xuất thần ở 5 giải đấu trước đây. Năm 2022, dù "El Tri" dừng bước từ vòng bảng, Ochoa vẫn kịp để lại dấu ấn khi trở thành thủ môn Mexico đầu tiên cản phá thành công một quả phạt đền (không tính loạt đá luân lưu) kể từ năm 1930.

Bóng đá luôn vận động theo quy luật của thời gian. Sự ra đi của thế hệ cũ đồng nghĩa cánh cửa đang rộng mở cho lớp cầu thủ kế cận. World Cup 2026 có thể là giải đấu chuyển giao quyền lực rõ rệt nhất trong nhiều năm qua. Những Lamine Yamal, Jude Bellingham, Jamal Musiala hay Endrick đang sẵn sàng định hình một thời đại mới.


