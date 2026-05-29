Thể thao

FIFA bị điều tra trước thềm World Cup tại Mỹ

Quốc An

(NLĐO) - FIFA đối mặt cuộc điều tra tại Mỹ liên quan việc giá vé tăng đột biến, cũng như quy trình bán vé thiếu minh bạch trước thềm World Cup 2026.

Ngày 27-5 vừa qua, Tổng chưởng lý bang New York, Letitia James và Tổng chưởng lý bang New Jersey, Jennifer Davenport xác nhận một cuộc điều tra đã được mở ra nhằm làm rõ chính sách giá vé, cách phân bổ vé và nguy cơ vi phạm quyền lợi người tiêu dùng của FIFA.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, FIFA áp dụng mô hình “giá vé động”, khiến giá vé nhiều trận đấu tăng mạnh so với với các trận đấu khác. Trong đó, vé hạng cao nhất cho trận chung kết tại New Jersey từ mức 6.730 USD (hơn 177 triệu đồng) ban đầu đã bị đẩy lên gần 11.000 USD - cao hơn nhiều so với mức giá khoảng 1.600 đô la cho vé đắt nhất của World Cup 2022 tại Qatar. Ngoài ra, hạng vé trong khi khu vực “Front Category” sát sân có giá vượt 30.000 USD (gần 800 triệu đồng).

Trước vấn đề này, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã đáp lại: " Đơn giản là họ đang thích nghi với thị trường Bắc Mỹ".

Bên cạnh đó, FIFA cũng bị chỉ trích vì không công khai số lượng vé còn lại, hay thời điểm mở bán và các đợt điều chỉnh giá bán. Người mua chỉ được chọn hạng vé thay vì vị trí cụ thể, dẫn đến nhiều trường hợp bỏ tiền lớn nhưng nhận chỗ ngồi kém thuận lợi, không đảm bảo giá trị bỏ ra.

Các chuyên gia pháp lý của Mỹ cho rằng FIFA có dấu hiệu tạo ra nhu cầu “khan hiếm giả” để kích cầu, đồng thời cảnh báo nguy cơ vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng tại nước này.

Dù chưa đưa ra phản hồi chính thức về vấn đề này, FIFA được cho là khó thay đổi quy trình bán vé khi ngày khai mạc đã cận kề. Dù vậy, tổ chức này vẫn có thể phải đối mặt các vụ kiện tập thể sau giải đấu.

Trong khi đó, FIFA hiện vẫn bảo vệ quan điểm rằng mức giá cao này phản ánh đúng đặc thù thị trường Bắc Mỹ và kỳ vọng vào World Cup 2026 mang về hơn 11 tỉ USD nguồn doanh thu.

Sao Real Madrid lại bị gạch tên ở tuyển Argentina dự World Cup

(NLĐO) - HLV Lionel Scaloni tiếp tục đặt niềm tin vào bộ khung vô địch World Cup 2022 khi công bố danh sách 26 cầu thủ Argentina dự giải đấu ở Bắc Mỹ.

Barcelona gây sốc thị trường chuyển nhượng trước World Cup

(NLĐO) – Barcelona sẽ chia tay ngôi sao tuyển Anh Marcus Rashford để chiêu mộ một thành viên khác của "Tam sư" là Anthony Gordon dù giá cả thực sự là vấn đề lớn

World Cup 2026: Cuộc chuyển giao quyền lực

Argentina, Pháp hay Tây Ban Nha là những ứng viên sáng giá nhưng chưa hẳn một trong số họ sẽ bước lên bục chiến thắng cao nhất ngày 20-7

