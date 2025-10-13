VIDEO
Video: Bác sĩ Chợ Rẫy thiết lập “pháo đài chống đột quỵ” đầu tiên tại Phú Quốc

Tin, ảnh, video: Hải Yến -

(NLĐO) - Hai bệnh nhân bị đột quỵ não cấp thoát "cửa tử" nhờ sự phối hợp thần tốc giữa Trung tâm Y tế Phú Quốc và đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy

Chiều 13-10, BSCK2 Phạm Thanh Việt, Phó Giám đốc phụ trách quản lý điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM), đã thông tin về thành công bước đầu trong việc phối hợp chuyên môn với Trung tâm Y tế (TTYT) Phú Quốc, qua đó cấp cứu kịp thời và cứu sống 2 bệnh nhân đột quỵ não cấp.

Việc đầu tư trung tâm can thiệp mạch máu ngay tại Phú Quốc sẽ giúp nâng cao năng lực cấp cứu, giảm tử vong và di chứng do đột quỵ

Trường hợp đầu tiên, ông N.V.T. (70 tuổi, ngụ Phú Quốc) được đưa vào TTYT Phú Quốc sáng 2-10 trong tình trạng lơ mơ, liệt nửa người trái, chỉ số thang điểm đánh giá đột quỵ (NIHSS) 18 điểm. Sau khi hội chẩn khẩn với các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đang trực hỗ trợ tại đây, bệnh nhân được kích hoạt quy trình đột quỵ, chụp CT và tiêm thuốc tiêu sợi huyết. 

Hai ca đột quỵ đầu tiên được xử trí thành công tại TTYT Phú Quốc nhờ quy trình điều trị chuẩn và phối hợp chặt chẽ với đội ngũ chuyên môn của Chợ Rẫy

Dù có cải thiện nhưng bệnh nhân hồi phục chậm do nghi ngờ tắc mạch máu lớn và được chuyển tiếp về Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị chuyên sâu. Sau 5 ngày, bệnh nhân ổn định và được chuyển về địa phương phục hồi chức năng.

Trường hợp thứ hai, ông L.V.Q. (49 tuổi, ngụ Phú Quốc) nhập viện chiều 3-10 với triệu chứng yếu nửa người trái, nói đớ, NIHSS 5 điểm. Sau hội chẩn và can thiệp tiêu sợi huyết, bệnh nhân phục hồi thần tốc chỉ sau 18 giờ, chỉ số NIHSS về 0 và đã xuất viện.

Theo BS Việt, đây là 2 ca đột quỵ đầu tiên được xử trí thành công tại TTYT Phú Quốc nhờ quy trình điều trị chuẩn và phối hợp chặt chẽ với đội ngũ chuyên môn của Bệnh viện Chợ Rẫy. Dù dùng cùng phương pháp tiêu sợi huyết, kết quả 2 bệnh nhân khác nhau do nhiều yếu tố, trong đó có liên quan đến tắc mạch lớn và tình trạng mạch máu nền.

BSCK2 Trầm Minh Toàn, Trưởng Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết từ cuối tháng 9-2025, đơn vị đã cử bác sĩ và điều dưỡng đến hỗ trợ chuyên môn tại TTYT Phú Quốc. Qua các ca điển hình cho thấy sự cần thiết của việc thành lập Trung tâm Đột quỵ não và Can thiệp mạch máu tại Phú Quốc, nhằm đảm bảo xử trí kịp thời trong "giờ vàng", yếu tố quyết định khả năng sống sót và phục hồi của người bệnh.

Do đặc thù vị trí địa lý, nếu không được can thiệp kịp tại chỗ, bệnh nhân thường bỏ lỡ thời gian vàng khi chuyển viện, dẫn đến hậu quả nặng nề. Việc đầu tư trung tâm can thiệp mạch máu ngay tại Phú Quốc sẽ giúp nâng cao năng lực cấp cứu, giảm tử vong và di chứng do đột quỵ, đồng thời đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân và du khách tại đảo ngọc.

