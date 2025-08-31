Phát hiện lý do một số người khỏe mạnh bị đau tim, đột quỵ

Các ước tính trên thế giới cho thấy một tỉ lệ lớn các trường hợp đau tim, đột quỵ xảy ra ở người không mắc các "yếu tố nguy cơ có thể thay đổi tiêu chuẩn" (SMuRF), bao gồm hút thuốc lá, cao huyết áp, cholesterol cao, tiểu đường.

Theo Daily Mail, một nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi Bệnh viện đa khoa Massachusetts Brigham (Mỹ) đã tìm ra nguyên nhân tiềm ẩn: Một dấu ấn sinh học gây viêm gọi là hsCRP.

Một số người trông có vẻ khỏe mạnh vẫn bị đau tim, đột quỵ một cách khó hiểu - Minh họa AI: Thu Anh

Để chứng minh cho phát hiện này, các tác giả đã phân tích dữ liệu của hơn 12.500 phụ nữ khỏe mạnh, không có SMuRF nào khi bắt đầu nghiên cứu.

Họ được theo dõi hsCRP trong gần 30 năm, cũng như ghi nhận các trường hợp bị đau tim, đột quỵ xảy ra trong thời gian đó.

Kết quả cho thấy ngay cả những người không mắc SMuRF trong thời gian theo dõi nhưng có mức hsCRP cao, nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành - một bệnh làm tăng cao nguy cơ đau tim - vẫn cao hơn 77%.

Nguy cơ đột quỵ ở những người này cũng cao hơn 39% và nguy cơ mắc bất kỳ biến cố tim mạch lớn nào cao hơn 52%.

Một thử nghiệm riêng biệt sử dụng dữ liệu ngẫu nhiên đã phát hiện ra rằng những bệnh nhân "ít SMuRF nhưng bị viêm" có thể giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ tới 38% nếu được can thiệp bằng statin ở tuổi trung niên, một loại thuốc giúp giảm mỡ máu phổ biến và có giá thành thấp.

Kết quả này đã chỉ ra yếu tố có thể trở thành nền tảng của các biện pháp tầm soát, cũng như gợi ý về cách thức phòng ngừa.

TS-BS Paul Ridker từ Viện Tim mạch Massachusetts General Brigham, thành viên nhóm nghiên cứu, cho biết biện pháp phòng ngừa viêm chủ động nhất vẫn là thông qua lối sống và hành tinh, nhưng liệu pháp statin cũng có thể được cân nhắc đến trong một số trường hợp.



Viêm thực chất là cơ chế phòng vệ của cơ thể trước các tác nhân gây hại. Nhưng nó sẽ trở nên có hại nếu bạn để cơ thể tiếp xúc liên tục với các tác nhân đó: Từ nhiễm khuẩn, thương tích vật lý, ô nhiễm môi trường, hóa chất độc hại cho đến chế độ ăn uống thiếu vận động, thừa cân, căng thẳng kéo dài.

Vì vậy cách đơn giản nhất để giảm viêm là ăn uống lành mạnh với nhiều thực phẩm chứa chất chống oxy hóa, hạn chế đồ ăn thiếu lành mạnh, vận động thường xuyên, ngủ đủ giấc và quản lý stress.