Ngày 4-9, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết vừa thực hiện thành công ca can thiệp nội mạch nút túi phình mạch não kích thước lớn cho một bệnh nhân 90 tuổi.

Các bác sĩ can thiệp cho cụ bà 90 tuổi

Đây là trường hợp can thiệp túi phình mạch não chưa vỡ cao tuổi nhất được thực hiện tại bệnh viện này.

Trước đó, người thân đưa cụ bà L.T.T (90 tuổi; ngụ tại TP Cần Thơ) đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng huyết áp 180/90 mmHg, đau đầu, nói chuyện khó nghe.

Bệnh nhân được chuyển đến Khoa Đột quỵ để theo dõi và điều trị. Kết quả chụp cắt lớp vi tính và cộng hưởng từ cho thấy bệnh nhân bị nhiều tổn thương cũ vùng não, túi phình đoạn gốc động mạch cảnh trong - thông sau bên trái, túi phình đang phát triển qua thời gian theo dõi.

Sau khi hội chẩn đa chuyên khoa và dựa trên các khuyến cáo, cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ, ê-kíp quyết định tiến hành chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) và can thiệp nội mạch nút túi phình, giúp bệnh nhân hạn chế nguy cơ vỡ gây đột quỵ, xuất huyết.

Các bác sĩ đã luồn vi ống thông siêu nhỏ đến vị trí túi phình và tiến hành thả 4 vòng xoắn kim loại (coils) vào trong lòng túi phình. Kết quả chụp kiểm tra ghi nhận túi phình bị tắc gần hoàn toàn, dòng máu lưu thông ổn định.

Cụ bà 90 tuổi đã hồi phục kỳ diệu sau ca phẫu thuật

Sau 45 phút, thủ thuật hoàn tất, bệnh nhân tỉnh táo, dấu hiệu sinh tồn ổn định. Đến trưa 4-9, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, niêm hồng, không yếu liệt chi, sức khỏe phục hồi khả quan.