Bệnh viện Lê Văn Thịnh TP HCM nhận chứng nhận bạch kim đột quỵ thế giới

Ngày 2-10, Bệnh viện Lê Văn Thịnh (phường Bình Trưng, TP HCM) đón nhận chứng nhận bạch kim của Hội Đột quỵ thế giới trao tặng, đồng thời đăng cai tổ chức Hội nghị khoa học khối thi đua 8 của các bệnh viện.



Bệnh viện Lê Văn Thịnh đón nhận chứng nhận bạch kim của Hội Đột quỵ thế giới.

BSCK2 Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh, cho biết đột quỵ hiện là một trong những nguyên nhân tử vong hàng đầu tại Việt Nam với hơn 200.000 ca mỗi năm, trong đó nhồi máu não chiếm đến 76,2%. Trước thực trạng này, bệnh viện đã sớm chú trọng thành lập đơn vị chuyên trách nhằm nâng cao hiệu quả cấp cứu và điều trị căn "bệnh thời đại" nguy hiểm này.

Đơn vị Đột quỵ trực thuộc Khoa Nội Tim mạch – Lão học bệnh viện chính thức đi vào hoạt động từ năm 2017, sau ba năm khoa được thành lập. Ban đầu, đơn vị chỉ có hai bác sĩ được đào tạo chuyên sâu về điều trị đột quỵ và tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch, cơ sở vật chất còn hạn chế.

Bệnh nhân được phục hồi chức năng sau đột quỵ

Trải qua quá trình phát triển, đơn vị đã hình thành mô hình quản lý toàn diện cho bệnh nhân đột quỵ từ cấp cứu, điều trị hồi sức, phục hồi chức năng sớm cho đến điều trị nội trú, ngoại trú và dự phòng tái phát.

Theo BS Khanh, chứng nhận bạch kim đòi hỏi cơ sở y tế phải đạt các tiêu chí khắt khe của Hội Đột quỵ thế giới, từ năng lực cấp cứu, chẩn đoán, can thiệp đến chăm sóc toàn diện và phục hồi chức năng cho bệnh nhân đột quỵ.

Tính đến đầu năm 2025, bệnh viện đã có 8 quý nhận chứng nhận vàng từ Hội Đột quỵ thế giới. Quy trình đánh giá giải thưởng của Hội Đột quỵ thế giới được xem xét bởi một cơ quan kiểm định quốc gia và 2 cơ quan kiểm định quốc tế.

Tuy nhiên, những chứng nhận này không có hiệu lực vĩnh viễn mà phải được đánh giá theo từng quý của năm, nếu vượt qua hàng loạt tiêu chí khắt khe mới được tái cấp.

Mỗi năm, Bệnh viện Lê Văn Thịnh tiếp nhận khoảng 600 bệnh nhân đột quỵ với hơn 100 trường hợp được thực hiện kỹ thuật tiêu sợi huyết. Phòng khám đột quỵ và bệnh lý mạch máu não của bệnh viện đang quản lý gần 1.000 bệnh nhân sau đột quỵ.

"Trong bối cảnh số ca đột quỵ ngày càng gia tăng, chứng nhận bạch kim về đột quỵ không chỉ là sự ghi nhận của quốc tế mà còn chứng minh cho niềm tin vững chắc của người dân đối với bệnh viện" - BS Khanh nhấn mạnh.