Bệnh viện Lê Văn Thịnh TP HCM nhận chứng nhận bạch kim đột quỵ thế giới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bệnh viện Lê Văn Thịnh TP HCM nhận chứng nhận bạch kim đột quỵ thế giới

Tin, ảnh: Hải Yến

(NLĐO)-Chứng nhận đột quỵ danh giá này không chỉ là sự ghi nhận quốc tế mà còn là niềm tin của người bệnh đối với bệnh viện.

Ngày 2-10, Bệnh viện Lê Văn Thịnh (phường Bình Trưng, TP HCM) đón nhận chứng nhận bạch kim của Hội Đột quỵ thế giới trao tặng, đồng thời đăng cai tổ chức Hội nghị khoa học khối thi đua 8 của các bệnh viện.

Ban đầu chỉ với 2 bác sĩ đến nay một đơn vị đột quỵ tại bệnh viện tuyến cơ sở đạt chuẩn bạch kim - Ảnh 1.

Bệnh viện Lê Văn Thịnh đón nhận chứng nhận bạch kim của Hội Đột quỵ thế giới.

BSCK2 Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh, cho biết đột quỵ hiện là một trong những nguyên nhân tử vong hàng đầu tại Việt Nam với hơn 200.000 ca mỗi năm, trong đó nhồi máu não chiếm đến 76,2%. Trước thực trạng này, bệnh viện đã sớm chú trọng thành lập đơn vị chuyên trách nhằm nâng cao hiệu quả cấp cứu và điều trị căn "bệnh thời đại" nguy hiểm này.

Đơn vị Đột quỵ trực thuộc Khoa Nội Tim mạch – Lão học bệnh viện chính thức đi vào hoạt động từ năm 2017, sau ba năm khoa được thành lập. Ban đầu, đơn vị chỉ có hai bác sĩ được đào tạo chuyên sâu về điều trị đột quỵ và tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch, cơ sở vật chất còn hạn chế.

Ban đầu chỉ với 2 bác sĩ đến nay một đơn vị đột quỵ tại bệnh viện tuyến cơ sở đạt chuẩn bạch kim - Ảnh 2.

Bệnh nhân được phục hồi chức năng sau đột quỵ

Trải qua quá trình phát triển, đơn vị đã hình thành mô hình quản lý toàn diện cho bệnh nhân đột quỵ từ cấp cứu, điều trị hồi sức, phục hồi chức năng sớm cho đến điều trị nội trú, ngoại trú và dự phòng tái phát.

Theo BS Khanh, chứng nhận bạch kim đòi hỏi cơ sở y tế phải đạt các tiêu chí khắt khe của Hội Đột quỵ thế giới, từ năng lực cấp cứu, chẩn đoán, can thiệp đến chăm sóc toàn diện và phục hồi chức năng cho bệnh nhân đột quỵ.

Tính đến đầu năm 2025, bệnh viện đã có 8 quý nhận chứng nhận vàng từ Hội Đột quỵ thế giới. Quy trình đánh giá giải thưởng của Hội Đột quỵ thế giới được xem xét bởi một cơ quan kiểm định quốc gia và 2 cơ quan kiểm định quốc tế.

Tuy nhiên, những chứng nhận này không có hiệu lực vĩnh viễn mà phải được đánh giá theo từng quý của năm, nếu vượt qua hàng loạt tiêu chí khắt khe mới được tái cấp.

Mỗi năm, Bệnh viện Lê Văn Thịnh tiếp nhận khoảng 600 bệnh nhân đột quỵ với hơn 100 trường hợp được thực hiện kỹ thuật tiêu sợi huyết. Phòng khám đột quỵ và bệnh lý mạch máu não của bệnh viện đang quản lý gần 1.000 bệnh nhân sau đột quỵ.

 "Trong bối cảnh số ca đột quỵ ngày càng gia tăng, chứng nhận bạch kim về đột quỵ không chỉ là sự ghi nhận của quốc tế mà còn chứng minh cho niềm tin vững chắc của người dân đối với bệnh viện" - BS Khanh nhấn mạnh.

Tin liên quan

Phát hiện lý do một số người khỏe mạnh bị đau tim, đột quỵ

Phát hiện lý do một số người khỏe mạnh bị đau tim, đột quỵ

(NLĐO) - Nghiên cứu trên hơn 12.500 phụ nữ Mỹ, được theo dõi trong gần 30 năm, đã xác định một yếu tố nguy cơ mới của đau tim và đột quỵ.

Cụ bà 90 tuổi ở Cần Thơ hồi phục kỳ diệu sau đột quỵ

(NLĐO) - Sau 45 phút được các bác sĩ can thiệp bằng thủ thuật, cụ bà 90 tuổi ở Cần Thơ đã tỉnh táo, sức khỏe hồi phục khả quan

Nhận diện sớm đột quỵ: Đừng bỏ qua những dấu hiệu nhỏ

Nhiều trường hợp có dấu hiệu cảnh báo đột quỵ sớm nhưng bị bỏ qua nên rơi vào nguy kịch, thậm chí tử vong nếu không được xử trí kịp thời trong "giờ vàng"

đột quỵ Bệnh viện Lê Văn Thịnh điều trị đột quỵ chứng nhận bạch kim đơn vị điều trị đột quỵ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo