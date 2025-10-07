HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Tìm ra phương pháp mới hứa hẹn “đảo ngược” đột quỵ

Anh Thư

(NLĐO) - Thí nghiệm của các nhà khoa học Mỹ và Thụy Sĩ đã vạch ra con đường mới để phát triển các phương pháp giúp người bị đột quỵ phục hồi tổn thương não.

Trên tạp chí khoa học Nature Communications, nhóm tác giả từ Đại học Nam California (Mỹ), Đại học Zurich và Đại học Basel (Thụy Sĩ) cho biết một thử nghiệm trên động vật của họ đã chứng minh liệu pháp tế bào gốc là con đường đầy hứa hẹn trong việc điều trị tổn thương do đột quỵ.

Tìm ra phương pháp mới hứa hẹn “đảo ngược” đột quỵ - Ảnh 1.

Hình ảnh này chụp cắt lớp não chuột sau đột quỵ và ghép tế bào gốc thần kinh, với vòng tròn nét đứt đánh dấu vùng bị đột quỵ, trong khi các nhánh thần kinh được tạo ra từ tế bào gốc của người được tô màu nâu sẫm - Ảnh: ĐẠI HỌC ZURICH

Nhóm nghiên cứu đã thí nghiệm những con chuột bị đột quỵ và được biến đổi gene để không đào thải tế bào của con người.

Một tuần sau cơn đột quỵ, những con vật này được ghép tế bào gốc thần kinh của người, là loại tế bào có thể biến đổi thành các loại tế bào khác nhau của hệ thần kinh.

"Chúng tôi phát hiện ra rằng các tế bào gốc sống sót trong suốt thời gian phân tích kéo dài 5 tuần và hầu hết chúng đã chuyển hóa thành tế bào thần kinh, thậm chí còn giao tiếp với các tế bào não đã tồn tại" - đồng tác giả Christian Tackenberg từ Đại học Zurich nói với SciTech Daily.

Sự tái tạo não bộ mà liệu pháp này mang lại cho những con chuột bị đột quỵ đã vượt ra ngoài tế bào thần kinh: Các tác giả còn quan sát thấy sự hình thành mạch máu mới, giảm viêm và cải thiện tính toàn vẹn của hàng rào máu não.

May mắn hơn, tình trạng suy giảm vận động do đột quỵ đã được đảo ngược, theo kết quả phân tích dáng đi bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Kết quả này đã đem lại nhiều hy vọng, nhưng tiến sĩ Tackenberg cho biết vẫn còn nhiều việc phải làm, bao gồm giảm thiểu rủi ro và đơn giản hóa ứng dụng tiềm năng trên người.

Nhóm khoa học gia Mỹ - Thụy Sĩ này đang tiếp tục hợp tác để phát triển một hệ thống đóng vai trò công tác an toàn, giúp ngăn chặn sự phát triển của các tế bào gốc trong não, cũng như tìm kiếm con đường tối ưu nhất để ứng dụng phương pháp này trên người.

