Sức khỏe

Khởi công xây dựng bệnh viện chuyên sâu đột quỵ ở phường Nha Trang

XUÂN THU

(NLĐO)-Công trình được kỳ vọng trở thành trung tâm điều trị đột quỵ chuyên sâu đầu tiên của khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Ngày 19-9, công trình Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Nha Trang chuyên về đột quỵ được chính thức khởi công xây dựng tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Khởi công xây dựng bệnh viện chuyên sâu đột quỵ ở phường Nha Trang- Ảnh 1.

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Nha Trang được khởi công xây dựng

Công trình được xây dựng trên diện tích hơn 20.000 m² với tổng vốn đầu tư giai đoạn đầu là 400 tỉ đồng, quy mô 200 giường bệnh. Định hướng mở rộng sẽ nâng lên 300–500 giường bệnh với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành và đi vào hoạt động vào cuối năm 2027.

TS-BS Trần Chí Cường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ kiêm Chủ tịch Hội Can thiệp Thần kinh TP HCM, cho biết trong hàng chục năm hỗ trợ chuyên môn cấp cứu và xử trí can thiệp đột quỵ ở Huế, Đà Nẵng, Bình Định, Khánh Hòa…, ông cùng đồng nghiệp nhận thấy khu vực miền Trung – Tây Nguyên chưa có trung tâm chuyên sâu về đột quỵ, người bệnh phải chuyển viện vào TP HCM dẫn đến mất "thời gian vàng" cứu chữa. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Nha Trang được xây dựng sẽ mở cơ hội cho người dân khu vực miền Trung được cứu kịp thời trước căn bệnh thời đại nguy hiểm, tỉ lệ tử vong cao mà không còn phải đi xa.

BSCKII Lê Văn Khoa, Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa, đánh giá công trình này được kỳ vọng trở thành trung tâm điều trị đột quỵ và tim mạch chuyên sâu đầu tiên của khu vực Nam Trung Bộ – Tây Nguyên. 

"Ngoài điều trị chuyên sâu về đột quỵ, sứ mệnh hướng đến bệnh viện trở thành là nơi nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ y khoa, xây dựng mạng lưới cấp cứu đột quỵ cho khu vực miền Trung".-lãnh đạo ngành y tế Khánh Hòa nhấn mạnh.

Ý nghĩa chiến lược

Tại lễ khởi công, ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho rằng Khánh Hòa là địa phương đặc thù kinh tế biển, du lịch với lượng du khách mỗi năm đến rất lớn. Bệnh viện đột quỵ được mở ra không chỉ là công trình y tế trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ nhất mà còn thể hiện tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về huy động nguồn lực xã hội hóa, phát triển y tế tư nhân, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Công trình vì thế mang ý nghĩa chiến lược, vừa nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe, vừa gắn kết chặt chẽ với mục tiêu phát triển du lịch, dịch vụ, hợp tác quốc tế.



Cụ bà 90 tuổi ở Cần Thơ hồi phục kỳ diệu sau đột quỵ

Cụ bà 90 tuổi ở Cần Thơ hồi phục kỳ diệu sau đột quỵ

(NLĐO) - Sau 45 phút được các bác sĩ can thiệp bằng thủ thuật, cụ bà 90 tuổi ở Cần Thơ đã tỉnh táo, sức khỏe hồi phục khả quan

PGS Nguyễn Huy Thắng: Đột quỵ không còn "án tử" nếu dám mở rộng điều trị!

(NLĐO) - Chọn bệnh nhân “lý tưởng” chỉ giúp 30% ca đột quỵ được can thiệp. Vậy nên tiếp tục chọn lọc hay mở rộng điều trị phục hồi cho nhiều người hơn?

Nhận diện sớm đột quỵ: Đừng bỏ qua những dấu hiệu nhỏ

Nhiều trường hợp có dấu hiệu cảnh báo đột quỵ sớm nhưng bị bỏ qua nên rơi vào nguy kịch, thậm chí tử vong nếu không được xử trí kịp thời trong "giờ vàng"

