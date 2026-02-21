VIDEO
VIDEO: Mùng 5 Tết, “biển người” đổ về Mẹ Nam Hải xin lộc đầu năm

Phóng sự ảnh - video: Phúc Nguyên

(NLĐO) - Hàng chục ngàn người dân và khách hành hương đổ về khu Mẹ Nam Hải để dâng hương, cầu bình an, tài lộc.

Sáng 21-2 (mùng 5 Tết), khu vực trước Quán Âm Phật Đài (còn gọi là Mẹ Nam Hải) ở phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau vẫn ken đặc người và phương tiện.

VIDEO: Mùng 5 Tết, “biển người” đổ về Mẹ Nam Hải xin lộc đầu năm - Ảnh 1.

VIDEO: Mùng 5 Tết, “biển người” đổ về Mẹ Nam Hải xin lộc đầu năm - Ảnh 2.

Các phương tiện nối đuôi nhau vào khu vực Mẹ Nam Hải

Từng đoàn ô tô, xe máy mang biển số trong và ngoài tỉnh Cà Mau nối đuôi nhau nhích chậm để tìm chỗ đỗ. Nhiều bãi giữ xe, quán ăn xung quanh Mẹ Nam Hải gần như quá tải do lượng khách tăng đột biến.

Tại cổng tam quan – lối dẫn vào khu tượng Phật Bà – dòng người chen kín lối đi. Dưới cái nắng gay gắt, nhiều người vẫn kiên nhẫn chờ đến lượt vào dâng hương, khấn nguyện đầu năm.

Khu tượng Phật Bà cao hơn 11 m hướng mặt ra biển là nơi tập trung đông nhất. Hàng ngàn người cố gắng tiến sát chân tượng để bày lễ vật, thắp nhang cầu mong gia đình một năm mới bình an, hạnh phúc, làm ăn phát đạt. Những người đến sau phải đặt lễ từ xa, cách tượng hàng chục mét.

Do lượng người và phương tiện đổ về Mẹ Nam Hải quá đông nên các lực lượng như CSGT, cảnh sát cơ động và công an phường phải vất vả phân luồng, điều tiết giao thông nhằm tránh ùn ứ kéo dài.

VIDEO: Mùng 5 Tết, “biển người” đổ về Mẹ Nam Hải xin lộc đầu năm - Ảnh 3.

Tượng Phật Bà cao hơn 11 m nhìn ra biển

VIDEO: Mùng 5 Tết, “biển người” đổ về Mẹ Nam Hải xin lộc đầu năm - Ảnh 4.

VIDEO: Mùng 5 Tết, “biển người” đổ về Mẹ Nam Hải xin lộc đầu năm - Ảnh 5.

VIDEO: Mùng 5 Tết, “biển người” đổ về Mẹ Nam Hải xin lộc đầu năm - Ảnh 7.

VIDEO: Mùng 5 Tết, “biển người” đổ về Mẹ Nam Hải xin lộc đầu năm - Ảnh 10.

VIDEO: Mùng 5 Tết, “biển người” đổ về Mẹ Nam Hải xin lộc đầu năm - Ảnh 13.

VIDEO: Mùng 5 Tết, “biển người” đổ về Mẹ Nam Hải xin lộc đầu năm - Ảnh 14.

VIDEO: Mùng 5 Tết, “biển người” đổ về Mẹ Nam Hải xin lộc đầu năm - Ảnh 16.

Biển người chen chân vào viếng Mẹ Nam Hải dưới trời nắng gay gắt

VIDEO: Mùng 5 Tết, “biển người” đổ về Mẹ Nam Hải xin lộc đầu năm - Ảnh 17.

VIDEO: Mùng 5 Tết, “biển người” đổ về Mẹ Nam Hải xin lộc đầu năm - Ảnh 18.

Các lực lượng vất vả để điều tiết giao thông

Mẹ Nam Hải là một trong những điểm đến tâm linh nổi tiếng của tỉnh Cà Mau, thu hút đông đảo người dân và du khách mỗi dịp lễ, Tết đến tham quan, cúng viếng, cầu may mắn đầu năm.

