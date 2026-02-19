HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Chủ tịch UBND TP Hà Nội kiểm tra Lễ hội Chùa Hương 2026

Yến Anh

(NLĐO)- Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ hội Chùa Hương 2026, nhấn mạnh từng bước đưa Hương Sơn trở thành điểm đến tầm cỡ.

Ngày 19-2, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng đoàn công tác Thành phố đã tới thăm, chúc Tết và làm việc với Đảng ủy, chính quyền xã Hương Sơn và Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra Lễ hội Chùa Hương 2026 - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế hoạt động kinh doanh, niêm yết giá tại khu dịch vụ phục vụ Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng gửi lời chúc mừng năm mới tới Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Hương Sơn và du khách về trẩy hội. Chủ tịch UBND TP đánh giá cao công tác chuẩn bị, đặc biệt là sự quyết tâm trong việc sắp xếp lại khu dịch vụ, trả lại không gian cho di tích, tạo môi trường văn minh.

Chủ tịch UBND TP lưu ý lễ hội mới bắt đầu, lượng khách dự báo sẽ tăng mạnh, do đó các lực lượng cần duy trì ứng trực thường xuyên, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, an toàn đường thủy và vệ sinh môi trường; kịp thời hỗ trợ, xử lý các tình huống phát sinh.

Đồng thời, địa phương cần tiếp tục giữ vững kết quả đã đạt được, không để tái lấn chiếm; nghiên cứu xây dựng sản phẩm, tuyến tham quan mới, từng bước đưa du lịch Hương Sơn trở thành điểm đến có tầm vóc quốc gia, quốc tế.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra Lễ hội Chùa Hương 2026 - Ảnh 2.

Ông Vũ Đại Thắng kiểm tra công tác chuẩn bị lễ hội

Trước đó, đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại các khu dịch vụ, tổ, trạm phục vụ lễ hội; thăm hỏi, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ. Lãnh đạo Thành phố khẳng định việc quy hoạch, sắp xếp lại không gian lễ hội không chỉ bảo vệ cảnh quan di tích mà còn tạo môi trường kinh doanh bền vững, mang lại lợi ích lâu dài cho người dân.

Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 diễn ra từ ngày 18-2 đến hết ngày 11-5 (tức từ mùng 2 tháng Giêng đến 25-3 năm Bính Ngọ). Lễ khai hội chính thức tổ chức ngày 22-2 (mùng 6 tháng Giêng). Không gian lễ hội bao trùm toàn bộ quần thể Di tích quốc gia đặc biệt Chùa Hương với 4 tuyến tham quan chính và khoảng 20 điểm đền, chùa, động thờ Phật.

Điểm nhấn quan trọng của mùa lễ hội năm nay là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý. Ban Tổ chức triển khai bán vé điện tử, kiểm soát vé bằng mã QR Code, lắp đặt hệ thống camera AI giám sát và vận hành trung tâm điều hành, góp phần minh bạch hóa hoạt động, nâng cao hiệu quả quản lý và kịp thời xử lý tình huống phát sinh.

Công tác quản lý dịch vụ được siết chặt, không để tái lấn chiếm sau giải tỏa; yêu cầu niêm yết giá công khai, bán đúng giá. Các khu dịch vụ được quy hoạch, sắp xếp lại theo hướng khoa học, văn minh, tạo không gian thông thoáng cho du khách.

Đặc biệt, việc hạn chế tối đa xuồng gắn máy trên suối Yến, chỉ sử dụng trong trường hợp khẩn cấp, đã góp phần giữ gìn không gian sinh thái, văn hóa. Lực lượng phục vụ lễ hội sử dụng đò chèo tay, mang lại trải nghiệm thanh bình, trang nghiêm cho du khách hành hương. Công tác bảo vệ môi trường được tổ chức đồng bộ cả trên tuyến đường bộ và đường thủy, hướng tới xây dựng hình ảnh lễ hội "sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - thông minh".

Việc giải tỏa, sắp xếp lại các điểm kinh doanh lấn chiếm không gian di tích được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Chính quyền địa phương đã triển khai quyết liệt và nhận được sự đồng thuận cao của người dân, các hộ kinh doanh. Những ngày đầu lễ hội ghi nhận nhiều phản hồi tích cực từ du khách, Phật tử.

