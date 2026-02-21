HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

300.000 người đổ về Hội Xuân núi Bà Đen năm 2026

Hải Đường

(NLĐO) - Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, đến dự khai mạc Hội Xuân núi Bà Đen năm 2026

Tối 20-2, tại Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khai mạc Hội Xuân núi Bà Đen năm 2026 với chủ đề "Hương sắc Tây Ninh".

300 . 000 Người tham gia Hội Xuân núi Bà Đen năm 2026 tại Tây Ninh - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tham dự lễ khai mạc Hội Xuân núi Bà Đen năm 2026

Tham dự lễ khai mạc có ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và địa phương.

Hội Xuân núi Bà Đen là lễ hội truyền thống lớn nhất trong năm của tỉnh Tây Ninh, khởi đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa, tâm linh đặc sắc tại "Nóc nhà Nam Bộ".

Điểm nhấn của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật dàn dựng công phu gồm 3 chương: "Tây Ninh, về miền Linh Sơn hội tụ"; "Tây Ninh rực rỡ chào Xuân mới" và "Tây Ninh sải cánh vươn cao". Các tiết mục đã tái hiện sinh động vẻ đẹp thiên nhiên, con người và những bước chuyển mình mạnh mẽ của vùng đất biên cương.

Ngay sau chương trình nghệ thuật, màn bắn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời núi Bà Đen đã khiến hàng chục ngàn du khách vỡ òa trong cảm xúc, cầu mong một năm mới bình an và thịnh vượng.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, lượng khách đổ về đêm khai mạc năm nay đông hơn hẳn mọi năm, đạt con số kỷ lục khoảng 300.000 người. Để đảm bảo an toàn, Ban tổ chức đã chủ động điều tiết các lộ trình giao thông từ sớm, tăng cường lực lượng an ninh trật tự, nên không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài hay mất an toàn.

Hội Xuân núi Bà Đen diễn ra đến ngày 18-3.

300 . 000 Người tham gia Hội Xuân núi Bà Đen năm 2026 tại Tây Ninh - Ảnh 3.

300 . 000 Người tham gia Hội Xuân núi Bà Đen năm 2026 tại Tây Ninh - Ảnh 4.

Hội Xuân núi Bà Đen năm 2026 với chủ đề "Hương sắc Tây Ninh"

300 . 000 Người tham gia Hội Xuân núi Bà Đen năm 2026 tại Tây Ninh - Ảnh 5.

300 . 000 Người tham gia Hội Xuân núi Bà Đen năm 2026 tại Tây Ninh - Ảnh 6.


300 . 000 Người tham gia Hội Xuân núi Bà Đen năm 2026 tại Tây Ninh - Ảnh 7.

300 . 000 Người tham gia Hội Xuân núi Bà Đen năm 2026 tại Tây Ninh - Ảnh 8.

300 . 000 Người tham gia Hội Xuân núi Bà Đen năm 2026 tại Tây Ninh - Ảnh 9.

300 . 000 Người tham gia Hội Xuân núi Bà Đen năm 2026 tại Tây Ninh - Ảnh 10.

300 . 000 Người tham gia Hội Xuân núi Bà Đen năm 2026 tại Tây Ninh - Ảnh 11.

"Biển người" đổ về dự lễ khai mạc Hội Xuân núi Bà Đen

300 . 000 Người tham gia Hội Xuân núi Bà Đen năm 2026 tại Tây Ninh - Ảnh 12.

300 . 000 Người tham gia Hội Xuân núi Bà Đen năm 2026 tại Tây Ninh - Ảnh 13.

300 . 000 Người tham gia Hội Xuân núi Bà Đen năm 2026 tại Tây Ninh - Ảnh 14.

Hội Xuân núi Bà Đen là lễ hội truyền thống lớn nhất trong năm của tỉnh Tây Ninh

Trước đó, không khí du Xuân tại Tây Ninh đã vô cùng sôi động. Thống kê từ ngày 14 đến 19-2, tổng lượng khách tham quan các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 395.000 lượt, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái.


300 . 000 Người tham gia Hội Xuân núi Bà Đen năm 2026 tại Tây Ninh - Ảnh 15.

300 . 000 Người tham gia Hội Xuân núi Bà Đen năm 2026 tại Tây Ninh - Ảnh 16.

300 . 000 Người tham gia Hội Xuân núi Bà Đen năm 2026 tại Tây Ninh - Ảnh 17.

300 . 000 Người tham gia Hội Xuân núi Bà Đen năm 2026 tại Tây Ninh - Ảnh 18.

300 . 000 Người tham gia Hội Xuân núi Bà Đen năm 2026 tại Tây Ninh - Ảnh 19.

300 . 000 Người tham gia Hội Xuân núi Bà Đen năm 2026 tại Tây Ninh - Ảnh 20.

300 . 000 Người tham gia Hội Xuân núi Bà Đen năm 2026 tại Tây Ninh - Ảnh 21.

Chương trình bắn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời núi Bà Đen đã khiến hàng chục ngàn du khách vỡ òa trong cảm xúc

Riêng núi Bà Đen tiếp tục là "thỏi nam châm" hút khách hàng đầu khi đón khoảng 327.000 lượt người (tăng 10%). Với hạ tầng cáp treo hiện đại và các công trình tâm linh kỳ vĩ, núi Bà Đen hiện là điểm đến không thể bỏ qua của du khách thập phương mỗi dịp Tết đến, xuân về.

