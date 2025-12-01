VIDEO
image

VIDEO: Trường ĐH Hoa Sen chung tay cùng chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai"

Huế Xuân -

(NLĐO) - Đông đảo giảng viên Trường ĐH Hoa Sen (TP HCM) đã có mặt tại trường để hưởng ứng chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai".

Ngày 1-12, tại sảnh chính của trường ĐH Hoa Sen (TP HCM), hàng trăm quyển tập trắng, ba lô và bút viết mới đã nhanh chóng được phân loại và sắp xếp.

Hôm nay cũng là ngày đầu tiên nhà trường tiếp nhận quyên góp, hưởng ứng chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai", do Báo Người Lao Động phát động. Trường sẽ tiếp nhận quyên góp trong 3 ngày, sau đó chuyển toàn bộ tập vở về Báo Người Lao Động.

Bên cạnh những phần quà quyên góp, giảng viên Trường ĐH Hoa Sen còn ủng hộ bằng hiện kim. Những tiếng "ting ting" thông báo chuyển khoản thành công liên tiếp được gửi về chương trình.

VIDEO: Trường ĐH Hoa Sen chung tay cùng chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai" - Ảnh 1.

Tập vở, bút viết mới gửi tặng học sinh vùng lũ

VIDEO: Trường ĐH Hoa Sen chung tay cùng chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai" - Ảnh 2.

VIDEO: Trường ĐH Hoa Sen chung tay cùng chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai" - Ảnh 3.

VIDEO: Trường ĐH Hoa Sen chung tay cùng chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai" - Ảnh 4.

Mỗi người góp một chút tấm lòng có thể giúp học trò vùng lũ vơi bớt đi những mất mát, đau thương do bão lũ.

Đợt mưa lũ tháng 11 vừa qua, ngành giáo dục các địa phương chịu tổn thất nghiêm trọng, đặc biệt là về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học, ước tính hơn 100 tỉ đồng.

Trước những thiệt hại nặng nề của bão lũ, Báo Người Lao Động đã phát động chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai". Phóng viên Báo Người Lao Động sẽ trực tiếp trao yêu thương của mọi người đến học sinh các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, giúp các em an tâm đến trường.

VIDEO: Trường ĐH Hoa Sen chung tay cùng chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai" - Ảnh 5.

