Trường cao đẳng giảm 70% học phí cho sinh viên vùng bão lũ

Sáng 23-11, TS Hoàng Văn Phúc, Hiệu trưởng Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn, cho biết nhà trường vừa có thông báo khẩn về việc giảm học phí, hỗ trợ sinh viên chịu ảnh hưởng nặng nề do bão lũ gây ra.

Cụ thể, nhà trường giảm 70% học phí học kỳ 2 (2025-2026) dành cho sinh viên đang theo học thuộc các tỉnh chịu thiệt hại mưa lũ nêu trên; giảm 50% học phí học kỳ 1 năm 2026-2027 cho tân sinh viên nhập học năm 2026 đến từ các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên chịu thiệt hại nặng.

Bộ đội có mặt tại chợ Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk) sáng 23-11 để dọn dẹp

Theo TS Đặng Văn Phúc, tình hình mưa lũ nghiêm trọng đang gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, đặc biệt là Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai,... Nhiều gia đình lâm vào cảnh mất mát, đời sống vô cùng khó khăn. Sinh viên đang theo học tập trường cũng rất bất an, lo lắng cho gia đình ở quê.

"Nhà trường mong muốn sinh viên có thể an tâm, tiếp tục học tập tại trường. Với tinh thần trách nhiệm và chia sẻ, nhà trường sẽ không để bất kỳ sinh viên nào gặp khó khăn bị dở dang việc học" - Hiệu trưởng nhà trường khẳng định.

Ngoài ra, lãnh đạo nhà trường còn kêu gọi toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên cùng chung tay ủng hộ đồng bào vùng lũ. Đoàn thanh niên sẽ vận động học sinh, sinh viên quyên góp nhu yếu phẩm, thùng cứu trợ,...