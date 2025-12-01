HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Hiệu trưởng Trường CĐ Du lịch Hà Nội nói "sơ suất", "suy nghĩ đơn giản" khi chi trả tiền A80

Yến Anh

(NLĐO)- Hiệu trưởng Trường CĐ Du lịch Hà Nội cho rằng việc phát tiền hỗ trợ A80 cho SV nhưng không ghi rõ số tiền là do giáo viên "sơ suất", "suy nghĩ đơn giản"

Dù thông tin cho các cơ quan báo chí về buổi đối thoại, giải trình với sinh viên về khoản hỗ trợ kinh phí tập luyện cho đại lễ A 80 vào 14 giờ chiều ngày 1-12, nhưng vào 11 giờ, Trường CĐ Du lịch Hà Nội đã tiến hành buổi gặp mặt. Lãnh đạo nhà trường cho biết do vấn đề nóng nên cuộc họp được tổ chức sớm hơn dự kiến.

Hiệu trưởng Trường CĐ Du lịch Hà Nội thừa nhận sơ suất khi chi trả tiền A80 - Ảnh 1.

Hiệu trưởng trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội Phạm Văn Long đối thoại với sinh viên

Mở đầu buổi đối thoại, ông Phạm Văn Long, Hiệu trưởng Trường CĐ Du lịch Hà Nội, khuyến khích sinh viên hỏi thẳng, hỏi rõ ràng để giải đáp. Hiệu trưởng nhà trường khẳng định chỉ đạo của mình và nhà trường là đặt quyền lợi của sinh viên lên trên hết. Trong quá trình thực hiện, do trường chưa thông tin kịp thời đến sinh viên. Hôm nay, trường cung cấp mọi thông tin, thắc mắc của sinh viên. Ông Phạm Văn Long cũng cho rằng việc sinh viên chỉ được nhận 940.000 đồng trong lần chi trả đầu tiên, đây là "sơ suất rất lớn của nhà trường" trong khâu triển khai công việc.

Trả lời câu hỏi của một nữ sinh về việc công văn chi tiền cho mỗi buổi tập tham dự A80 ghi là 80.000 đồng chứ không phải 60.000 đồng như các em được nhận, ông Phạm Văn Long cho hay ban đầu Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề xuất mỗi một buổi tập được chi trả 80.000 đồng nhưng sau đó chỉ được duyệt 60.000 đồng/buổi.

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội cho rằng, đây là khoản duyệt với tất cả các trường tham dự sự kiện này nhưng có thể do trường thông tin đến với sinh viên chưa kịp thời. Ông Phạm Văn Long cho biết, sinh viên của trường tham chương trình A80 tổng 22 buổi.

Hiệu trưởng Trường CĐ Du lịch Hà Nội thừa nhận sơ suất khi chi trả tiền A80 - Ảnh 2.

Các sinh viên đặt câu hỏi với nhà trường

Chế độ chính sách được ông Long công khai như sau: 17 buổi luyện tập sinh viên được nhận 60.000 đồng/buổi; 3 buổi sơ duyệt và tổng duyệt được nhận 180.000 đồng/buổi và 2 buổi chính thức được 200.000 đồng/buổi. Tổng số tiền chi cho sinh viên tham gia ở 3 khoản này là 1.960.000 đồng.

Như vậy, sinh viên tham gia đủ 17 buổi tập luyện và 5 buổi từ hợp luyện tới đại lễ sẽ nhận 1,96 triệu. Số này trừ đi 440.000 đồng tiền ăn 11 ngày còn 1,52 triệu.

Khi sinh viên đặt câu hỏi tại sao lúc ký giấy nhận tiền thì trên giấy không ghi rõ số tiền, ông Long cho biết: "Thầy cô suy nghĩ rất đơn giản là khi các em nhận tiền thì các em ghi số tiền vào, để xác nhận số tiền các em nhận qua chữ viết của các em. Tuy nhiên, thầy cô lại không giải thích về việc này nên các em nhìn nhận là ký khống. Nhà trường xin rút kinh nghiệm sâu sắc về vấn đề này". Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội khẳng định không xảy ra chuyện ký khống vì để hoàn thiện việc chi tiền, giấy tờ chứng từ còn rất nhiều thứ khác. 

Một sinh viên khác bày tỏ thắc mắc, vì sao ban đầu nhà trường lấy số tài khoản của sinh viên nhưng lại phát tiền mặt? Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội giải thích, số lượng sinh viên tham gia tập luyện cho đại lễ A80 là gần 1.000 em, nhà trường đã ứng trước tiền ăn uống, vì thế nếu chuyển khoản thì sinh viên sẽ phải trả lại phần ứng trước đó cho nhà trường. Vì vậy, để thuận tiện cho sinh viên hơn, nhà trường chi tiền mặt. Số tiền các em được bồi dưỡng là 1.960.000 đồng, 11 ngày là 440.000 đồng tiền ăn uống. "Như vậy, sinh viên thực lĩnh là 1.520.000 đồng" - ông Long nói.

Về câu hỏi vì sao trường không thông báo về việc chi trả tiền hai lần, ông Long cho rằng "đây là sơ suất". Kế hoạch chi tiền được ký ngày 24-11, trong thời gian ông công tác nước ngoài, Phòng Công tác sinh viên đã "không triển khai cụ thể". Ông Long nhấn mạnh: "Đây là sơ suất của trường khi cung cấp thông tin không đầy đủ tới sinh viên".

Theo Hiệu trưởng Trường CĐ Du lịch Hà Nội, lý do nhà trường chia tiền bồi dưỡng thành 2 đợt là muốn để một phần chi trong buổi vinh danh sinh viên, phát kèm theo giấy chứng nhận.

Tại buổi đối thoại, ông Phạm Văn Long cũng công khai số điện thoại cá nhân, kêu gọi sinh viên liên hệ trực tiếp nếu có vướng mắc và cam kết sẽ giải quyết trong 12 tiếng.

Sau khi nghe hiệu trưởng giải đáp, các sinh viên không có thêm ý kiến nào. Buổi đối thoại kết thúc bằng việc thống nhất lấy ý kiến về việc tổ chức khen thưởng những em có thành tích xuất sắc trong quá trình hỗ trợ.

(NLĐO) - Trước "giờ G", người dân vùng đất Cách mạng 18 thôn Vườn Trầu gửi lời chúc đến các "nữ du kích" đang thực hiện nhiệm vụ đặc biệt tại đại lễ A80.

