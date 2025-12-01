HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục Sau bục giảng

Giáo viên bị yêu cầu nộp 100.000 đồng "bồi dưỡng" khi đi tập huấn

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Nhiều giáo viên dạy nhạc ở Quảng Trị bức xúc khi bị yêu cầu nộp 100.000 đồng để "bồi dưỡng" cho hai người thực hiện buổi tập huấn chuyên môn.

Giáo viên bức xúc vì bị yêu cầu nộp 100.000 đồng "bồi dưỡng" khi đi tập huấn - Ảnh 1.

Trường THCS Quảng Thọ - nơi đăng cai buổi tập huấn chuyên đề giáo viên dạy nhạc ở Cụm chuyên môn II

Nhiều giáo viên dạy âm nhạc thuộc các trường THCS trong Cụm chuyên môn II (thị xã Ba Đồn và huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ, nay thuộc tỉnh Quảng Trị) - phản ánh việc họ bị yêu cầu đóng 100.000 đồng/người để "bồi dưỡng" cho 2 giáo viên sẽ thực hiện tiết dạy minh họa trong buổi tập huấn ngày 3-12 tới đây.

Theo phản ánh, yêu cầu này được đưa ra trong nhóm Zalo của Cụm II - bởi thầy Đ.P.H., giáo viên Trường THCS Nguyễn Hàm Ninh - đóng trên địa bàn phường Ba Đồn và được cử làm Cụm trưởng Cụm II. Khoản tiền được nói là đóng góp để hỗ trợ 2 người được phân công báo cáo chuyên đề và dạy minh họa.

Theo trao đổi giữa các giáo viên trong nhóm, mỗi người dự tập huấn ngày 3-12 phải nộp 100.000 đồng để "hỗ trợ" hai giáo viên thực hiện buổi dạy tập huấn.

"100.000 đồng tuy không lớn, nhưng thu như vậy là không đúng. Tập huấn là hoạt động trong kế hoạch năm học và đã có kinh phí. Giáo viên không phải tự bỏ tiền túi. Chúng tôi chưa từng thấy tập huấn mà bắt nộp tiền như thế này. Môi trường giáo dục cần minh bạch để tránh tạo tiền lệ" - một giáo viên nói với Báo Người Lao Động.

Theo các giáo viên, những năm trước và ở các bộ môn khác, giáo viên dự tập huấn không phải nộp bất kỳ khoản nào. Việc yêu cầu đóng thêm khiến nhiều người đặt câu hỏi về tính hợp lý và minh bạch.

Buổi tập huấn nêu trên nằm trong kế hoạch chuyên đề Âm nhạc cấp cụm II, năm học 2025-2026 - được triển khai dựa trên công văn hướng dẫn nhiệm vụ năm học của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Quảng Trị.

Giáo viên bức xúc vì bị yêu cầu nộp 100.000 đồng "bồi dưỡng" khi đi tập huấn - Ảnh 2.

Thông báo của thầy Đ.P.H. nộp tiền để tham gia tập huấn

Giáo viên bức xúc vì bị yêu cầu nộp 100.000 đồng "bồi dưỡng" khi đi tập huấn - Ảnh 3.

Đây là dòng tin nhắn phản ứng của một giáo viên

Trường THCS Quảng Thọ, phường Bắc Gianh - được Sở GD-ĐT Quảng Trị giao nhiệm vụ tổ chức, chuẩn bị cơ sở vật chất và hỗ trợ giáo viên thực hiện tiết dạy minh họa. Thành phần tham dự gồm lãnh đạo bộ môn Âm nhạc tỉnh Quảng Trị, đại diện Ban giám hiệu trường đăng cai, các giáo viên bộ môn Âm nhạc của các trường trong cụm.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, lãnh đạo Trường THCS Quảng Thọ cho biết nhà trường được Sở GD-ĐT Quảng Trị phân công làm địa điểm tổ chức tập huấn Cụm chuyên môn II môn Âm nhạc vào ngày 3-12 tới. Tuy nhiên, trường khẳng định không nắm việc giáo viên bị yêu cầu nộp 100.000 đồng để "bồi dưỡng".

"Nhà trường chỉ thực hiện đúng kế hoạch được giao, tuyệt đối không có chủ trương thu thêm bất kỳ khoản nào" – vị lãnh đạo trường nói

Người được phân công tham gia tập huấn gồm một giáo viên của Trường THCS Quảng Thọ là cô T.T.TH. và thầy Đ.P.H. - giáo viên Trường THCS Nguyễn Hàm Ninh, cũng là người thông báo thu tiền.

"Theo quy định, kinh phí đào tạo, bồi dưỡng giáo viên được chi từ ngân sách nhà nước hoặc các nguồn hợp pháp khác. Giáo viên được cử đi bồi dưỡng không phải tự chi trả, trừ khi có quy định khác bằng văn bản" - lãnh đạo trường khẳng định.

Nhiều giáo viên đề nghị Sở GD-ĐT Quảng Trị kiểm tra, làm rõ cơ sở việc thu tiền này để đảm bảo minh bạch trong hoạt động chuyên môn.

Theo tìm hiểu của Báo Người Lao Động, Cụm chuyên môn II hiện có khoảng 35 giáo viên dạy Âm nhạc thuộc các trường trên địa bàn thị xã Ba Đồn, huyện Quảng Trạch (cũ) và một số trường tại xã Bắc Trạch. Vì e ngại bị đánh giá lại, đa phần giáo viên trong Cụm đã chuyển khoản nộp tiền theo thông báo của thầy H. qua tài khoản có tên Trần Thị Thanh H.


    Thông báo