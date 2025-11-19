HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục Sau bục giảng

Trường ĐH KHXH&NV TP HCM san sẻ khó khăn với thầy cô và đồng bào vùng bão lũ

Vân Nhi

(NLĐO) - Nhân ngày 20-11, Trường ĐH KHXH&NV TP HCM đã dùng kinh phí tổ chức kỷ niệm để hỗ trợ thầy cô giáo và người dân tại các vùng bão lũ.

Chiều 19-11, PGS.TS Lưu Văn Quyết, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV) TP HCM đã trao số tiền 140 triệu đồng đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM. Số tiền nhằm kịp thời sẻ chia khó khăn, góp phần khắc phục thiệt hại và tiếp sức cho các thầy cô tại những vùng gặp thiên tai.

Trường ĐH KHXH&NV TP HCM ủng hộ 140 triệu đồng hỗ trợ thầy cô và đồng bào vùng bão lũ nhân dịp 20/11 - Ảnh 1.

PGS.TS Lưu Văn Quyết, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, trao 140 triệu đồng hỗ trợ đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM.

PGS.TS Lưu Văn Quyết cho biết thay vì tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhân ngày Nhà giáo Việt Nam quy mô lớn, Nhà trường quyết định chuyển toàn bộ kinh phí sang hỗ trợ các thầy cô giáo và đồng bào đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ.

Trong thư chúc mừng gửi đến cán bộ, giảng viên, viên chức toàn Trường, GS.TS Ngô Thị Phương Lan - Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV nhấn mạnh tinh thần tôn sư trọng đạo là giá trị bền vững trong văn hóa dân tộc, đồng thời là nét đẹp đặc biệt ý nghĩa với môi trường nhân văn. Thay cho buổi lễ rực rỡ thường niên, Nhà trường lựa chọn hành động thiết thực và kịp thời - đúng với những giá trị cốt lõi “Sáng tạo - Dẫn dắt - Trách nhiệm”.


    Thông báo