Gần 100 triệu đồng ủng hộ Chương trình “Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai”

Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra tại các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, đặc biệt là sự tổn thất nghiêm trọng của ngành giáo dục (ước tính hơn 100 tỉ đồng về cơ sở vật chất), Báo Người Lao Động đã chính thức phát động chương trình “Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai” vào ngày 26-11.

Sách của các em bị ướt, lấm lem bùn đất

Chương trình ra đời nhằm kêu gọi các nguồn lực xã hội chung tay hỗ trợ dụng cụ học tập cho học sinh vùng lũ. Trong khi Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hỗ trợ sách giáo khoa, việc thiếu thốn vở viết và đồ dùng học tập vẫn khiến việc học của hàng chục ngàn học sinh bị gián đoạn. Sự hỗ trợ thiết thực này nhằm giúp các em sớm ổn định, yên tâm quay lại trường lớp.

Sau lễ phát động, chương trình đã trao tượng trưng 200.000 cuốn tập (trị giá 1,04 tỉ đồng) cho học sinh tỉnh Đắk Lắk – địa phương chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản.