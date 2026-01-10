Tài xế hãng xe Hùng Hiếu gây “bão” mạng xã hội: Lộ diện hình thức xử phạt

Chiều 10-1, liên quan vụ tài xế hãng xe Hùng Hiếu gây "bão" mạng xã hội, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe đối với V.D.K (27 tuổi; ngụ tỉnh Đồng Tháp).

Tài xế V.D.K bị xử phạt về hành vi dùng tay sử dụng điện thoại khi đang điều khiển ô tô tham gia giao thông trên đường bộ.

Tài xế hãng xe Hùng Hiếu làm việc với lực lượng CSGT

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, tối 8-1, một đoạn clip do người dân ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý, gây bức xúc trong dư luận.

Theo nội dung clip, chiều 5-1, trên Quốc lộ 50 (đoạn qua phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp), một chiếc xe khách lưu thông theo hướng Mỹ Tho - Chợ Gạo.

Đang điều khiển xe thì tài xế phát hiện điện thoại đặt cạnh vô lăng có tiếng chuông báo tin nhắn. Thay vì tập trung quan sát đường, tài xế đã buông tay lái để cầm điện thoại. Chỉ trong tích tắc, chiếc xe khách lao tới và va chạm với một xe tải đang đậu bên đường.

Cú va chạm khiến nhiều hành khách trên xe hoảng loạn vì tình huống xảy ra bất ngờ. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người. Chiếc xe khách chỉ bị hư hỏng nhẹ phần hông sau va chạm.

Theo lời kể của hành khách, sau khi xảy ra sự cố, tài xế đã cho xe khách tấp vào lề đường để xuống thương lượng với tài xế xe tải bị va chạm, sau đó tiếp tục hành trình như bình thường.

Việc tài xế sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện đã khiến nhiều hành khách bức xúc, quyết định đăng clip lên mạng xã hội để phản ánh.

Đáng chú ý, chiếc xe khách trong clip cũng thuộc hãng xe Hùng Hiếu. Đây là hãng xe có tài xế rượt đuổi xe tải vào tối 7-1 khiến hành khách trên "chuyến xe bão táp" này hoảng loạn.

Hiện, hồ sơ vụ "chuyến xe bão táp" đã được CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp chuyển sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.