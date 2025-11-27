HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Xác minh 2 clip xe khách vượt ẩu liên quan đến một nhà xe ở TPHCM

Anh Vũ

(NLĐO) - Hai xe khách Hùng Hiếu bị phản ánh đã vượt ẩu, gây tai nạn trên đường Hồng Bàng, phường Chợ Lớn, TP HCM.

CLIP: Hai đoạn video ghi lại cảnh xe khách Hùng Hiếu vượt ẩu.

Tối 27-11, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh xe khách Hùng Hiếu biển số tỉnh Đồng Tháp đột ngột vượt lên chuyển làn gây va chạm giao thông, làm hư hỏng kính chiếu hậu và kính chắn gió của xe khách khác. Phần lớn người bình luận phẫn nộ vì cho rằng việc này nguy hiểm.

Xác minh xe khách Hùng Hiếu vượt ẩu gây tai nạn tại TPHCM - Ảnh 1.

Xe khách Hùng Hiếu chuyển làn ép xe khách.

Ở một clip khác, xe khách Hùng Hiếu tiếp tục vượt lên chuyển làn đột ngột, ép và tông gãy kính chiếu hậu một ô tô.

Hai clip đều được xác định xảy ra trên đường Hồng Bàng, phường Chợ Lớn, TP HCM. 

Trong đó, clip đầu tiên xảy ra lúc 10 giờ 10 phút ngày 25-11 và clip thứ hai xảy ra lúc 15 giờ 43 ngày 26-11.

Hiện Công an phường Chợ Lớn phối hợp lực lượng CSGT Công an TP HCM xác minh thông tin, mời các bên liên quan xử lý theo quy định.

    Thông báo