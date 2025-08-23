HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Tăng cường thêm 655 cán bộ, chiến sĩ CSGT cho Hà Nội phục vụ dịp Quốc khánh 2-9

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Công an TP Hà Nội tiếp nhận 655 cán bộ, chiến sĩ, cùng gần 100 phương tiện chuyên dụng phục vụ nhiệm vụ A80.

Sáng 23-8, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Công an TP Hà Nội đã tổ chức lễ tiếp nhận 655 cán bộ, chiến sĩ, cùng gần 100 phương tiện chuyên dụng của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) do Cục CSGT, Bộ Công an tăng cường, để phục vụ dịp Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80).

CSGT Hà Nội tiếp nhận 655 cán bộ , phương tiện phục vụ dịp Quốc khánh 2 - 9 - Ảnh 1.

Lễ bàn giao chiến sĩ CSGT thực hiện nhiệm vụ A80

Theo đó, lực lượng tăng cường gồm những cán bộ, chiến sĩ CSGT ưu tú, dày dạn kinh nghiệm trong công tác dẫn đoàn, điều tiết và chỉ huy giao thông.

TIN LIÊN QUAN

Cùng với nhân sự, gần 100 phương tiện chuyên dụng hiện đại đã được bàn giao cho Công an Hà Nội, trong đó có ô tô Toyota Camry, mô tô phân khối lớn, Honda Gold Wing... Tất cả đều đã được bảo dưỡng, kiểm tra kỹ thuật kỹ lưỡng, sẵn sàng phục vụ nhiệm vụ.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục CSGT nhấn mạnh, lực lượng CSGT có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và giữ vững an ninh, an toàn tuyệt đối cho Lễ kỷ niệm.

Ngoài việc phân luồng, điều tiết giao thông, CSGT còn trực tiếp thực hiện dẫn đoàn, bảo vệ an toàn các đoàn đại biểu trong nước và quốc tế, đồng thời tham gia vào các khối diễu binh, diễu hành.

CSGT Hà Nội tiếp nhận 655 cán bộ , phương tiện phục vụ dịp Quốc khánh 2 - 9 - Ảnh 2.

Gần 100 phương tiện chuyên dụng phục vụ nhiệm vụ A80

Đại tá Phạm Quang Huy yêu cầu toàn thể cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, phối hợp chặt chẽ, xử lý linh hoạt mọi tình huống để góp phần bảo đảm Đại lễ diễn ra trang nghiêm, an toàn, thành công.

Tiếp nhận lực lượng và phương tiện, Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng CSGT Hà Nội, cho biết đơn vị đã xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng tổ, từng cán bộ, chiến sĩ; đồng thời chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng, bảo đảm toàn lực lượng luôn trong trạng thái sẵn sàng cao nhất.

Theo đại tá Trần Đình Nghĩa, cán bộ, chiến sĩ CSGT Thủ đô và lực lượng tăng cường sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ luật, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vững tuyệt đối trật tự, an toàn giao thông và an ninh cho Đại lễ A80.

