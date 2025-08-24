Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, trong chiều 24-8, bão số 5 sẽ đi vào vùng biển phía Nam vịnh Bắc Bộ với gió mạnh cấp 13. Để bảo đảm an toàn cho tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển Quảng Ninh, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Sở Xây dựng, Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh, Cảng vụ đường thủy nội địa, Ủy ban nhân dân các địa phương ven biển tạm ngừng cấp phép tàu.

Từ 13 giờ ngày 24-8, Quảng Ninh tạm ngừng cấp phép các hoạt động tham quan, lưu trú trên biển

Cụ thể, tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện thủy không đủ điều kiện hoạt động ra khơi. Có thể xem xét, cho phép các tàu được chạy về nơi tránh trú, neo đậu và kết thúc công việc này trước 15 giờ ngày 24-8.

Tạm ngừng cấp phép các hoạt động tham quan, lưu trú trên biển. Thời gian từ 13 giờ ngày 24-8. Kết thúc việc tạm ngừng cấp phép khi có bản tin cuối cùng về bão.

Trước đó, ngày 23-8, tỉnh ủy Quảng Ninh ban hành công văn yêu cầu các địa phương, sở ngành và doanh nghiệp triển khai biện pháp phòng chống bão Kajiki, thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng tại Công điện 141.

Theo đó, các đơn vị phải thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, kịp thời điều chỉnh phương án ứng phó. Địa phương ven biển cần thông báo cho tàu thuyền, hộ dân, doanh nghiệp trên biển biết để chủ động di chuyển vào nơi tránh trú an toàn.

Tỉnh cũng yêu cầu bố trí sẵn lực lượng, vật tư tại những khu vực có nguy cơ cao như công trình đang thi công, lán trại, khai trường than, chân bãi thải mỏ, ngầm tràn, ven sông suối... Các địa phương phải chủ động phương án sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng và hạn chế thiệt hại tài sản khi thiên tai xảy ra.