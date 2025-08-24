HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Quảng Ninh dừng hoạt động du lịch biển từ 13 giờ ngày 24-8

Tr.Đức

(NLĐO)- Ảnh hưởng của bão số 5 - Kajiki, Quảng Ninh tạm ngừng cấp phép hoạt động tham quan, lưu trú trên biển từ 13 giờ ngày 24-8.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, trong chiều 24-8, bão số 5 sẽ đi vào vùng biển phía Nam vịnh Bắc Bộ với gió mạnh cấp 13. Để bảo đảm an toàn cho tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển Quảng Ninh, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Sở Xây dựng, Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh, Cảng vụ đường thủy nội địa, Ủy ban nhân dân các địa phương ven biển tạm ngừng cấp phép tàu.

Quảng Ninh dừng hoạt động du lịch biển từ 13 giờ ngày 24-8- Ảnh 1.

Từ 13 giờ ngày 24-8, Quảng Ninh tạm ngừng cấp phép các hoạt động tham quan, lưu trú trên biển

Cụ thể, tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện thủy không đủ điều kiện hoạt động ra khơi. Có thể xem xét, cho phép các tàu được chạy về nơi tránh trú, neo đậu và kết thúc công việc này trước 15 giờ ngày 24-8.

Tạm ngừng cấp phép các hoạt động tham quan, lưu trú trên biển. Thời gian từ 13 giờ ngày 24-8. Kết thúc việc tạm ngừng cấp phép khi có bản tin cuối cùng về bão.

Trước đó, ngày 23-8, tỉnh ủy Quảng Ninh ban hành công văn yêu cầu các địa phương, sở ngành và doanh nghiệp triển khai biện pháp phòng chống bão Kajiki, thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng tại Công điện 141.

Theo đó, các đơn vị phải thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, kịp thời điều chỉnh phương án ứng phó. Địa phương ven biển cần thông báo cho tàu thuyền, hộ dân, doanh nghiệp trên biển biết để chủ động di chuyển vào nơi tránh trú an toàn.

Tỉnh cũng yêu cầu bố trí sẵn lực lượng, vật tư tại những khu vực có nguy cơ cao như công trình đang thi công, lán trại, khai trường than, chân bãi thải mỏ, ngầm tràn, ven sông suối... Các địa phương phải chủ động phương án sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng và hạn chế thiệt hại tài sản khi thiên tai xảy ra.

Tin liên quan

Bão số 5 giật lên cấp 16, nâng mức rủi ro thiên tai lên cấp 4, nguy hiểm ra sao?

Bão số 5 giật lên cấp 16, nâng mức rủi ro thiên tai lên cấp 4, nguy hiểm ra sao?

(NLĐO) - Thời điểm 9 giờ sáng ngày 24-8, bão số 5 tiếp tục mạnh lên cấp 12-13, giật cấp 16.

Ứng phó bão số 5, hồ chứa nước lớn nhất Thanh Hóa xả lũ

(NLĐO)- Để đón lũ, ứng phó với bão số 5 (Kajiki), hồ chứa nước lớn nhất Thanh Hóa đã thực hiện xả lũ lên mức 1.200 - 2.500 m3/s

Nghệ An cấm biển ứng phó bão số 5

(NLĐO)- Tỉnh Nghệ An đã ban hành công điện khẩn, cấm tàu thuyền hoạt động trên biển, chủ động ứng phó với bão số 5.

bão số 5 Vịnh Bắc Bộ trung tâm khí tượng thủy văn Quảng Ninh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo