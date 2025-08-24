Thời gian và địa điểm bắn pháo hoa ở miền Tây dịp 2-9

TP Cần Thơ: Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 2-9, thành phố tầm cao tại Công viên Tây Đô; bắn pháo hoa tầm thấp tại Công viên Xà No và Khu Đô thị 5A.

Kinh phí tổ chức chương trình được sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định và vận động xã hội hóa.

Sự thật về câu chuyện của ông Ba Minh đang được mạng xã hội lan truyền

Tây Ninh: Lúc 21 giờ ngày 2-9 sẽ bắn pháo hoa tại khu vực trung tâm của 2 phường Long An và Tân Ninh để thuận lợi cho người dân theo dõi. Dự kiến sẽ có 120 giàn pháo hoa tầm thấp với thời lượng 15 phút mỗi điểm. Kinh phí 580 triệu đồng/điểm, từ nguồn xã hội hóa.

UBND tỉnh Tây Ninh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kịch bản cụ thể, bảo đảm tính nghệ thuật và thời lượng phù hợp.

Phường Long An được tỉnh Tây Ninh chọn bắn pháo hoa dịp lễ 2-9

UBND tỉnh nhấn mạnh việc tổ chức bắn pháo hoa phải tuyệt đối an toàn, tiết kiệm, tuân thủ đúng quy định hiện hành. Các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm giám sát, kiểm soát chặt chẽ nguồn kinh phí, bảo đảm công khai, minh bạch. Công tác an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy và phân luồng giao thông được yêu cầu chuẩn bị kỹ lưỡng.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền sẽ được triển khai rộng rãi để người dân nắm thông tin, chủ động sắp xếp tham gia, góp phần lan tỏa không khí lễ hội, cổ vũ phong trào văn hóa – xã hội địa phương.

Phường Tân Ninh là 1 trong 2 phường được tỉnh Tây Ninh chọn làm điểm bắn pháo hoa dịp lễ 2-9

Việc bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 lần này không chỉ mang ý nghĩa giải trí mà còn là hoạt động tri ân, nhắc nhớ truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc; đồng thời quảng bá hình ảnh Tây Ninh năng động, hiếu khách và giàu bản sắc.

An Giang: Tổ chức 2 điểm bắn pháo hoa tầm thấp chào mừng Quốc khánh 2-9 tại phường Rạch Giá và đặc khu Phú Quốc.

Khu Địa Trung Hải Phú Quốc là nơi duy nhất trong nước bắn pháo hoa hàng đêm

Người dân phường Rạch Giá nô nức xem pháo hoa giao thừa Tết Ất Tỵ

Chương trình bắn pháo hoa ở phường Rạch Giá dự kiến diễn ra vào 19 giờ 2-9, tại quảng trường Trần Quang Khải. Cùng thời điểm này, tại đặc khu Phú Quốc sẽ diễn ra màn bắn pháo hoa tầm thấp tại đường băng sân bay cũ.

Cà Mau: Ông Nguyễn Chí Công - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau - cho biết địa phương có 2 điểm bắn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Quảng trường Hùng Vương, một trong 2 địa điểm diễn ra bắn pháo hoa của tỉnh Cà Mau

Theo đó, tỉnh sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại quảng trường Phan Ngọc Hiển, phường An Xuyên và quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 2-9.

Chia sẻ với phóng viên, nhiều người dân cho hay họ rất phấn khởi khi nghe thông tin địa phương tổ chức bắn pháo hoa trong ngày lễ lớn của dân tộc. "Tôi và một số người bạn đã lên kế hoạch dẫn gia đình đi xem bắn pháo hoa. Tôi dẫn các con đi xem pháo hoa ngoài giải trí thì còn muốn các con khắc ghi những ngày, sự kiện có ý nghĩa quan trọng của dân tộc" – anh Lê Nguyễn (33 tuổi; ngụ xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau) tâm sự.

Đồng Tháp: UBND tỉnh vừa ban hành công về việc "tổ chức Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Theo đó, tỉnh sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại Quảng trường Hùng Vương, phường Đạo Thạnh. UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp cùng các đơn vị liên quan triển khai phương án tổ chức chương trình phù hợp, bảo đảm an toàn tuyệt đối, tiết kiệm.

Tỉnh Đồng Tháp chọn phường Đạo Thành làm nơi bắn pháo hoa dịp lễ 2-9

Đồng thời, UBND tỉnh giao công an tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND phường Đạo Thạnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng và triển khai phương án bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực tổ chức chương trình nghệ thuật và bắn pháo; phương án đảm bảo an toàn giao thông khu vực nội ô tỉnh Đồng Tháp.

Hoạt động tuyên truyền sẽ được triển khai rộng rãi để người dân nắm bắt thông tin, chủ động tham gia, góp phần lan tỏa không khí lễ hội. Đây không chỉ là hoạt động giải trí, mà còn là dịp tri ân, nhắc nhớ truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc; đồng thời, quảng bá hình ảnh Đồng Tháp năng động, thân thiện và đậm đà bản sắc.