Hà Nội đang vươn lên dẫn đầu danh sách các điểm đến trong nước được du khách quan tâm và tìm kiếm nhiều nhất trong dịp chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Tất bật đón khách

Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc quốc gia Agoda tại Việt Nam, cho biết dữ liệu tìm kiếm phòng của khách trên Agoda trong dịp lễ Quốc khánh tại Hà Nội tăng 370% so với cùng kỳ năm 2024. Dữ liệu của nền tảng du lịch trực tuyến Booking.com dịp 2-9 cũng cho thấy Hà Nội là điểm đến nội địa được tìm kiếm nhiều nhất.

Trong khi đó, theo công bố của Sở Du lịch TP Hà Nội, mức tăng trưởng đặt phòng khách sạn dịp lễ năm nay ở thủ đô từ 40%-50% so với cùng kỳ năm trước. Tỉ lệ lấp đầy phòng tại nhiều cơ sở lưu trú chạm mức 80%-95%, trong đó nhiều khách sạn "cháy phòng" trong các ngày cao điểm từ 30-8 đến 3-9.

Nhiều khách sạn, khu căn hộ quy mô 4-5 sao trong khu vực này đã đạt 100% công suất đêm 1-9 như Hanoi Daewoo, Pullman Hanoi, Army Hotel, Melia Hanoi, khu căn hộ The Five Residences, Dolce Hanoi Golden Lake…

Tại một số khách sạn khác như Pan Pacific, Sofitel Legend Metropole Hanoi... công suất vượt 70%-80% và tiếp tục tăng nhanh; trong khi các khách sạn nhỏ quy mô 1-3 sao ở trung tâm Hoàn Kiếm và quanh khu vực diễn ra diễu binh, diễu hành gần như đã kín phòng.

Phố Hàng Mã, TP Hà Nội rực rỡ cờ đỏ sao vàng là điểm check-in yêu thích của du khách. Ảnh: YẾN ANH

Theo ước tính, lượng khách quốc tế đến sân bay Nội Bài dịp 2-9 sẽ đạt kỷ lục, gần 110.000 lượt hành khách vào ngày cao điểm nhất. Tại các bến xe ở Hà Nội, lượng khách đi lại cũng được dự báo tăng 350%, cao điểm tập trung từ ngày 28 đến 30-8 trên cả hai chiều đi và đến. Công ty CP Bến xe Hà Nội sẽ huy động thêm 1.000 xe chạy bổ sung. Thành phố cũng sẽ miễn phí xe buýt và metro trong 4 ngày lễ Quốc khánh 2-9, từ 30-8 đến hết 2-9.

Nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của du khách trong những ngày lễ, ngành du lịch TP Hà Nội đã đưa vào vận hành các chuyến tàu chất lượng cao như SJourney, Hoa Phượng Đỏ (tour ẩm thực Hà Nội - Hải Phòng), tàu du lịch "Năm cửa ô"...

Cùng với các hoạt động diễu hành, thành phố cũng mở cửa miễn phí nhiều điểm di tích và bảo tàng từ ngày 29-8 đến 3-9, nhằm tạo điều kiện cho du khách và người dân tham quan, trải nghiệm văn hóa - lịch sử. Đặc biệt, thành phố ra mắt 80 sản phẩm du lịch tiêu biểu, trải dài từ di sản, sinh thái, nghỉ dưỡng đến du lịch đêm, metro, đường thủy, nhằm đa dạng lựa chọn, nâng cao trải nghiệm và khẳng định thương hiệu du lịch thủ đô.

Nhiều điểm đến hấp dẫn

Nhiều địa phương trong cả nước cũng triển khai nhiều chương trình kích cầu du lịch dịp Quốc khánh và thu hút lượng lớn khách tham quan.

Tại Quảng Trị, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho hay nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao sẽ diễn ra khắp địa phương, nổi bật là giải đua - bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang, chương trình bắn pháo hoa và đêm nghệ thuật chào mừng Quốc khánh tại phường Đông Hà. Nhờ chủ động kích cầu du lịch, đẩy mạnh quảng bá, đa dạng sản phẩm du lịch và chú trọng chất lượng dịch vụ, hầu hết khách sạn, cơ sở lưu trú ở Quảng Trị gần như kín phòng. Tính trong 7 tháng đầu năm, toàn tỉnh đón gần 6,6 triệu lượt khách.

Đà Nẵng được xem là điểm đến sôi động nhất miền Trung dịp lễ này. Thành phố triển khai chương trình "Enjoy Danang - Diverse Experiences" từ giữa tháng 8 đến hết tháng 10, trong đó cao điểm là kỳ nghỉ 2-9. Du khách được miễn phí vé vào nhiều bảo tàng lớn, giảm đến 40%-50% tại các điểm vui chơi, lưu trú, ẩm thực. Nhiều khu du lịch, resort như Sun World Bà Nà Hills, VinWonders Nam Hội An, Núi Thần Tài, Mikazuki Resort & Spa… đồng loạt tung ưu đãi riêng.

Đà Nẵng chào đón đoàn KOLs và Travel Bloggers Philippines đến tham quan dịp Quốc khánh 2-9. Ảnh: BÍCH VÂN

Đặc biệt, Sun World Bà Nà Hills biến cầu Vàng thành "biểu tượng rực rỡ" với hàng trăm Quốc kỳ phủ kín, tổ chức chương trình "Beloved Vietnam - Tổ quốc ta cờ hoa rạng rỡ" kết hợp âm nhạc cách mạng và các sô nghệ thuật hiện đại. Du khách còn có thể trải nghiệm tuyến cáp treo số 8 đến "Vương quốc Mặt Trăng", thưởng thức ẩm thực Á - Âu, "After Glow" và nhiều lễ hội đường phố. Ngoài ra, du khách nội địa được giảm hơn 40% giá vé cáp treo và combo buffet, giúp kỳ nghỉ tiết kiệm mà vẫn phong phú trải nghiệm.

Ông Prabhakar Singh, Giám đốc kinh doanh và tiếp thị quần thể du lịch quốc tế Furama - Ariyana Đà Nẵng, cho biết công suất phòng dịp 2-9 tăng mạnh, nhiều gói ưu đãi lưu trú kèm dịch vụ đã được tung ra để đáp ứng nhu cầu. Theo Booking.com, Đà Nẵng tiếp tục nằm trong nhóm điểm đến nội địa được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất dịp lễ, chỉ sau Hà Nội.

Tại Cần Thơ, khu du lịch Cantho Eco Resort (xã Nhơn Ái) cũng làm mới sản phẩm, bổ sung nhiều hoạt động trải nghiệm xuyên suốt kỳ nghỉ như workshop thủ công, làm kẹo bông gòn, giao lưu cùng thú, ảo thuật, hài kịch và trình diễn văn nghệ. Chương trình "Mừng Quốc khánh 2-9 - Mừng đất nước nở hoa" đưa ra combo 2 ngày 1 đêm giá từ 2,29 triệu đồng cho 2 khách, kèm tham quan chợ quê, vườn thú, chụp ảnh tại phim trường và thưởng thức ẩm thực đặc sắc.

Tạo sức bật mới

Ông Phạm Anh Vũ, Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Việt, đánh giá du lịch nội địa đang có tín hiệu bứt phá nhờ sự kiện lịch sử. Riêng Công ty Du lịch Việt tổng lượng khách đăng ký tour ước tính tăng 15%, trong đó tour nội địa dẫn đầu nhờ chuỗi sự kiện mừng đại lễ Quốc khánh ở Hà Nội.

Bức tranh du lịch nội địa khởi sắc cũng diễn ra tại nhiều công ty du lịch như Vietravel, Lữ hành Saigontourist, Vietluxtour, BenThanh Tourist… Bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Vietravel, thông tin đến thời điểm này, lượng khách đăng ký tour tới TP Hà Nội và các điểm đến lân cận dịp 2-9 qua công ty tăng 30% - 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngành du lịch TP HCM đang tăng tốc với hàng loạt chính sách kích cầu và quảng bá quốc tế; đưa thêm nhiều sản phẩm du lịch mới hấp dẫn nhằm hiện thực hóa mục tiêu đón 10 triệu lượt khách quốc tế, 50 triệu lượt khách nội địa và đạt doanh thu 290.000 tỉ đồng trong năm nay.

Tại phường Vũng Tàu và các khu vực lân cận thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, hàng loạt hoạt động văn hóa - nghệ thuật đặc sắc được tổ chức, tạo điểm nhấn trong dịp lễ Quốc khánh 2-9. Nổi bật là chương trình nghệ thuật đặc biệt diễn ra lúc 19 giờ 30 phút ngày 2-9 tại Quảng trường Thùy Vân, được cầu truyền hình trực tiếp và kết nối với phố đi bộ Nguyễn Huệ và Công viên trung tâm phường Bình Dương.

Cùng thời điểm này, dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân cũng sẽ được khánh thành, mở ra không gian hiện đại, thuận tiện cho người dân và du khách vui chơi, giải trí. Đêm 2-9, bầu trời Bãi Sau sẽ rực sáng với màn pháo hoa nghệ thuật chào mừng.

Trước đó, nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật sẽ diễn ra tại các phường, xã: Bình Giã, Hồ Tràm, Phú Mỹ, Bà Rịa và Đất Đỏ, góp phần lan tỏa không khí lễ hội khắp địa bàn với kỳ vọng thu hút một lượng lớn du khách đến tham quan.

TS Dương Đức Minh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế và du lịch TP HCM, nhận định dịp lễ 2-9 với tâm điểm là lễ diễu binh, diễu hành, không chỉ là sự kiện mang tầm quốc gia, còn là đòn bẩy chiến lược giúp Việt Nam tạo ra sức bật mới cho ngành du lịch. Khi được thiết kế như một chuỗi hành trình trải nghiệm đa tầng, sự kiện này có thể khơi dậy dòng khách quốc tế, gia tăng chi tiêu và phân bổ lợi ích đến cộng đồng.

Ở tầm chiến lược cao hơn, các đô thị du lịch nổi bật như TP Hà Nội, TP HCM, TP Đà Nẵng cần định vị chiến lược để dẫn dắt xu hướng Đông Nam Á, thông qua tổ chức sự kiện quốc tế, phát triển kinh tế sáng tạo gắn với di sản, không gian công cộng chất lượng cao và bảo đảm an toàn.

Khách đi tour tăng, giá vé máy bay hạ nhiệt Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, ngày 23-8, các hãng hàng không như Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways vẫn đang mở bán hàng loạt chuyến bay trên các đường bay nội địa dịp 2-9, đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân. Trên đường bay đông khách nhất nước giữa TP HCM và Hà Nội, các hãng mở bán giá thấp nhất từ 2,2 triệu đồng/chặng; dải giá vé hạng phổ thông dao động 2,2 - 2,8 triệu đồng/chặng tùy khung giờ bay, thấp hơn nhiều so với khoảng 2,7 - 3,7 triệu đồng/chặng được ghi nhận hồi đầu tháng 8. Giá vé máy bay hạ nhiệt sau khi các hãng tăng thêm hàng ngàn chuyến bay đáp ứng nhu cầu tăng cao của hành khách. Hàng không tăng tốc trong bối cảnh nhu cầu đi du lịch dịp lễ 2-9, với tâm điểm là thủ đô Hà Nội khi du khách hòa vào không khí lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. T.Phương



