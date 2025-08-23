Cài ứng dụng A80 để nhận hỗ trợ y tế trong đại lễ Quốc khánh 2-9

Ông Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch số 1105 về bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống dịch và ứng phó các tình huống khẩn cấp, kể cả thảm họa, phục vụ đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Ứng dụng A80 giúp người dân tra cứu thông tin dễ dàng dịp 2-9

Theo ông Hà Anh Đức, do xe cấp cứu khó di chuyển trong khu vực diễu binh, diễu hành vì mật độ người quá đông, ngành y tế đã huy động hàng nghìn nhân viên cùng hàng trăm đội y tế ứng trực khắp các tuyến đường.

Các đoàn kiểm tra môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch cũng được triển khai trước khi đại lễ diễn ra.

Trên các tuyến phố, lều y tế lưu động được bố trí để xử lý cấp cứu đơn giản, chăm sóc ban đầu, hoặc hỗ trợ đưa người bệnh tới cơ sở y tế gần nhất nếu cần.

Ngành y tế Hà Nội cũng huy động khoảng 350 cán bộ, nhân viên y tế và khoảng 40 xe cứu thương, chia thành 88 tổ trực cấp cứu, chưa kể lực lượng thường trực tại các bệnh viện lớn như Bệnh viện Xanh Pôn, Bệnh viện Tim Hà Nội, Trung tâm Cấp cứu 115 và các điểm tập trung đông người.

Ông Đức khuyến cáo người dân tham dự sự kiện cần chuẩn bị tốt sức khỏe, cài đặt ứng dụng A80 để tra cứu vị trí y tế, đồng thời chủ động uống đủ nước, che nắng mưa và rời khu vực đông người khi thấy sức khỏe giảm sút.

Người cao tuổi, người mắc bệnh nền nên chọn vị trí phù hợp hoặc theo dõi qua truyền hình để bảo đảm an toàn. Người bệnh mạn tính cần tuân thủ điều trị, uống thuốc đúng liều.

Ứng dụng "A80 - Tự hào Việt Nam" do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội xây dựng, nằm trong chương trình phục vụ đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Ứng dụng số A80 - Tự hào Việt Nam có tính năng bản đồ sự kiện

Ứng dụng có giao diện trực quan, cung cấp thông tin chính thống từ các sở, ban, ngành; cập nhật chi tiết lịch triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, diễu binh cùng hướng dẫn tham gia và lưu ý cần thiết.

Cài ứng dụng A80 để nhận hỗ trợ nhanh chóng

Đáng chú ý, ứng dụng A80 tích hợp bản đồ thông minh hiển thị vị trí các điểm xem truyền hình trực tiếp, lộ trình diễu binh, khu vực cấm đường, đồng thời hỗ trợ tra cứu tiện ích như nhà hàng, khách sạn, điểm nước uống, nhà vệ sinh, y tế...

Ứng dụng còn trang bị tính năng trả lời tự động bằng trí tuệ nhân tạo (AI) 24/24 để giải đáp thắc mắc của người dân; cho phép tạo avatar, thiệp chúc mừng và nhiều hình thức tương tác khác.

Người dân, du khách có thể truy cập website a80.hanoi.gov.v hoặc tải ứng dụng "A80 - Tự hào Việt Nam" trên App Store và Google Play để trải nghiệm.