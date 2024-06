Bình Dương dọn dẹp cây ngã đổ sau trận mưa lớn kèm giông lốc

Ngày 18-6, ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND TP Thuận An, cho biết trong sáng nay lực lượng chức năng tổ chức dọn dẹp cây xanh bị ngã sau trận mưa lớn chiều tối ngày 17-6, đồng thời tiến hành sửa chữa nhà cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Cây xanh ngã đổ được chính quyền địa phương dọn dẹp cho các hộ dân

Việc cây xanh ngã đổ làm sập tường, tốc mái, gây hư hỏng đồ đạc của nhà dân, trong đó có một cụ bà bị thương hiện đang điều trị tại bệnh viện.

"Trong sáng nay, lãnh đạo UBND thành phố sẽ tới bệnh viện thăm hỏi và trao hỗ trợ gia đình cụ bà số tiền 5 triệu đồng"- ông Tâm nói.

Về giải pháp lâu dài, ông Tâm cho hay thành phố sẽ cho chặt bỏ những cây xanh không đảm bảo an toàn và cho trồng thay thế cây mới.

Ông Phạm Văn Hạnh (43 tuổi) nhà trong KDC Thuận Giao, TP Thuận An cho biết do bị cây to ngã đổ nên nhà anh bị sập mái tôn, bể mái nhà, sập tường phía trước, cánh cổng bị biến dạng, một số đồ đạc như xe máy cũng bị hư hỏng...nhưng may mắn không có ai trong nhà bị thương.

Theo ông Hạnh, sau khi xảy ra sự cố, phường đã nhanh chóng xuống cắt các nhánh cây và chở đi nơi khác. Mặt khác yêu cầu các hộ dân thống kê thiệt hại để gửi cho UBND TP Thuận An xem xét hỗ trợ.