Giải golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 2 - 2024

Cơ cấu giải thưởng

Bộ cúp và nhiều giải thưởng có giá trị sẽ được trao dành cho các golfer xuất sắc lẫn giải thưởng kỹ thuật, gồm: Best Gross; nhất, nhì, ba mỗi bảng (A, B, C); Longest Drive cho nam, nữ; Nearest to the Pin; Nearest to the Line, Hole-in-One.

Với phí tham gia 3,95 triệu đồng, ngoài quyền lợi thông thường như phí sân, caddie, xe điện 18 hố, VĐV còn được mời tham dự tiệc gala tổng kết giải với chương trình hấp dẫn.

Golfer đăng ký tham dự qua số điện thoại: 0886.438.839 (ông Bình).