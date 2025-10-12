Bé gái 12 tuổi bỏ nhà đi nhiều ngày cùng nam thanh niên lạ mặt

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bé gái 12 tuổi bỏ nhà đi nhiều ngày cùng nam thanh niên lạ mặt

Tuấn Minh

(NLĐO)- Sau nhiều ngày bỏ nhà đi cùng với 1 nam thanh niên lạ mặt, bé gái 12 tuổi đã được lực lượng công an ở Thanh Hóa tìm thấy.

Ngày 12-10, tin từ Công an xã Ngọc Trạo, tỉnh Thanh Hóa cho biết bé gái 12 tuổi bỏ nhà đi nhiều ngày đã được đơn vị này phối hợp tìm thấy, bàn giao về cho gia đình an toàn.

Tìm thấy bé gái 12 tuổi bỏ nhà đi nhiều ngày cùng nam thanh niên lạ mặt - Ảnh 1.

Cháu bé bỏ nhà đi cùng với nam thanh niên là mặt đã được tìm thấy sau 3 ngày

Trước đó, chiều 8-10, Công an xã Ngọc Trạo nhận được đơn trình báo của ông N.V.H. (SN 1972, ngụ xã Ngọc Trạo) về việc con gái ông là N.T.L. (SN 2003) bỏ đi cùng 1 nam thanh niên lạ mặt.

Khi đi, cả hai di chuyển bằng xe đạp điện màu đen, đội mũ lưỡi trai, mặc áo khoác dài tay màu xám trắng có vằn đỏ trước ngực kéo sang 2 tay, quần màu đen, đi dép màu đen.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Ngọc Trạo đã chỉ đạo Tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm phối hợp cùng tổ cảnh sát khu vực nhanh chóng xác minh, triển khai tìm kiếm trên diện rộng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 17 giờ 30 phút ngày 11-10, Công an xã Ngọc Trạo đã tìm thấy bé gái N.T.L. tại địa bàn xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa và bàn giao cho gia đình.

Tìm thấy con gái, ông N.V.H. đã gửi thư cảm ơn Công an xã Ngọc Trạo. "Cảm ơn Công an xã Ngọc Trạo đã nỗ lực hết mình, giúp gia đình tìm được cháu. Gia đình chúng tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn"- ông H. bày tỏ trong thư.

Tin liên quan

Cô gái 25 tuổi bị người lạ dụ dỗ bỏ nhà đi và lá thư cảm ơn công an của người cha

Cô gái 25 tuổi bị người lạ dụ dỗ bỏ nhà đi và lá thư cảm ơn công an của người cha

(NLĐO) - Chỉ sau 3 giờ, Công an xã Phù Cảnh (Quảng Bình) đã nhanh chóng xác minh, truy tìm và giải cứu cô gái bị dụ dỗ bỏ nhà đi theo người lạ mặt.

Để lại thông tin "con xin lỗi ba mẹ" rồi bỏ nhà ra đi

(NLĐO) - Trước lúc bỏ nhà ra đi, người con để lại thông tin "con xin lỗi ba mẹ" khiến gia đình lo lắng nên đã nhờ công an tìm kiếm.

Tìm thấy nữ sinh miền Tây 14 tuổi bỏ nhà ra đi

(NLĐO) – Từ tin báo của gia đình tại Đồng Tháp, lực lượng CSGT Đà Nẵng đã nhanh chóng tìm được nữ sinh bỏ nhà ra đi, vận động em này về nhà.

nam thanh niên bỏ nhà đi bỏ nhà bé gái bỏ nhà đi nam thanh niên lạ mặt
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo