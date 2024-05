Chiều tối và đêm nay, Nam Bộ có mưa dông diện rộng

Theo Đài khí tượng thuỷ văn khu vực Nam Bộ, thời tiết Nam Bộ có mây thay đổi, ngày nắng, cục bộ vẫn có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông xuất hiện trên diện rộng, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 32-35 độ C, có nơi trên 36 độ C và nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C.

Chiều tối và đêm Nam Bộ có mưa rào và dông diện rộng, có nơi mưa vừa, mưa to.

Theo đó, áp cao lục địa suy yếu dần, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ vĩ Bắc. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Bộ hoạt động ổn định, nhiễu động gió đông duy trì. Tương tự, trong 2 ngày tiếp theo (18 và 19-5), gió chuyển hướng Nam đến Tây Nam chi phối khu vực Nam Bộ.

Thời tiết cụ thể ở các tiểu vùng TP HCM:

Nguồn: Đài khí tượng thuỷ văn khu vực Nam Bộ

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ khuyến cáo đề phòng dông, lốc, sét, mưa đá gây nguy hiểm cho con người, thiệt hại tài sản và gây khó khăn cho đời sống, sinh hoạt.

Vì sao chợ Thủ Đức vẫn ngập khi hệ thống thoát nước đã đưa vào sử dụng? (NLĐO) - Dù công trình xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân đã được khánh thành nhưng khu vực chợ Thủ Đức nằm trên đường này vẫn ngập nặng trong cơn mưa chiều tối 15-5