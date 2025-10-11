HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Công an TP HCM sẽ tập trung đo nồng độ cồn vào thời điểm công nhân nhận lương

Thanh Thảo

(NLĐO) - Thời điểm công nhân, người lao động nhận lương thường phát sinh nhiều vi phạm về nồng độ cồn, ma túy và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT cao

Ngày 11-10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP HCM đã tổ chức lễ ra quân cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Công an TP HCM sẽ đo nồng độ cồn ở các địa điểm tập trung nhiều quán nhậu - Ảnh 1.

Lực lượng CSGT Công an TP HCM tổ chức lễ ra quân trong sáng nay

Theo đó, các tuyến, địa bàn tập trung khu vực có nhiều nhà hàng, quán ăn, quán nhậu, karaoke, quán bar… các tuyến trọng điểm như: Quốc lộ 13, Quốc lộ 1K, Mỹ Phước - Tân Vạn, ĐT741, ĐT743, ĐT743B, ĐT744, ĐT747, ĐT747A, ĐT747B các tuyến đường liên thông giữa các KCN và khu dân cư… sẽ được tổ chức tuần tra kiểm soát nhiều nhất.

Đồng thời phối hợp Công an xã, phường trên địa bàn vận động các nhà hàng, quán ăn, quán nhậu (kể cả quán “cóc”, vỉa hè), cơ sở vui chơi, giải trí ký cam kết không để khách đã uống rượu, bia, sử dụng chất kích thích điều khiển phương tiện; khi phát hiện trường hợp vi phạm, kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng để ngăn chặn, xử lý.

Công an TP HCM sẽ đo nồng độ cồn ở các địa điểm tập trung nhiều quán nhậu - Ảnh 2.

Thượng tá Phạm Quang Trưởng, Phó trưởng Phòng CSGT Công an TP HCM phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân

Ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong tuyên truyền, truyền thông trực tuyến, xây dựng các clip ngắn gọn, súc tích, sinh động về tác hại của việc sử dụng rượu, bia, ma túy khi điều khiển phương tiện. Đồng thời, đăng tải rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội như facebook, zalo, TikTok... nhằm lan tỏa thông điệp “Đã uống rượu, bia - không lái xe” đến mọi tầng lớp nhân dân.

Đối với công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm được thực hiện theo phương thức tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp hóa trang; tuần tra, kiểm soát cơ động kết hợp với kiểm soát tại một điểm.

Thiết lập các khu vực kiểm soát, xử lý vi phạm công khai, bố trí lực lượng khép kín địa bàn, tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm tất cả thời gian trong ngày (căn cứ tình hình địa bàn để xây dựng kế hoạch bố trí thời gian phù hợp), tập trung tăng cường trong các khung giờ cao điểm từ 12 giờ  đến 24 giờ. 

Đồng thời, căn cứ đặc điểm tình hình địa bàn, tăng cường kiểm tra, xử lý vào các ngày cuối tuần, ngày nghỉ lễ, đặc biệt là thời điểm công nhân, người lao động nhận lương (từ ngày 10 đến 20 hằng tháng), là những giai đoạn thường phát sinh nhiều vi phạm về nồng độ cồn, ma túy và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT cao.



Tin liên quan

Đôi vợ chồng công nhân bị hành hung trong đêm

Đôi vợ chồng công nhân bị hành hung trong đêm

(NLĐO) - Nhóm 4 người đã dùng nón bảo hiểm lao vào tấn công, hành hung 2 vợ chồng công nhân ở TP HCM khi họ đang trên đường đi làm ca đêm về

Bức xúc với nhóm phụ nữ chuyên dàn cảnh móc túi ở chợ công nhân

(NLĐO) - Nhiều anh chị em công nhân bị mất tài sản có giá trị như vàng, điện thoại, tiền mặt.. bởi thủ đoạn dàn cảnh móc túi.

Cần cẩu sập, đè chết một công nhân tại Đồng Nai

(NLĐO) - Trong lúc hạ cống bê tông thì chiếc cần cẩu bị sập, nhiều người bỏ chạy nhưng một công nhân không may bị đè trúng

