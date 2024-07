Diễn biến thời tiết TP HCM và Nam Bộ ngày 21-7

Hôm nay 21-7, thời tiết ở TP HCM và Nam Bộ trời nhiều mây, ngày có lúc giảm mây nắng gián đoạn. Mưa dông tập trung vào chiều và tối với mưa rào nhiều nơi và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to. Từ đêm 21-7, mưa lớn giảm dần.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Mưa dông tập trung ở TP HCM và Nam Bộ vào chiều và tối

Lượng mưa được dự báo trên khu vực Nam Bộ phổ biến từ 20- 50 mm, có nơi trên 70 mm; Riêng TP HCM có lượng mưa phổ biến 20-50 mm, có nơi trên 50 mm.

"Người dân cần lưu ý, đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp, đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh" - cơ quan dự báo thời tiết cảnh báo.

Đối với thời tiết trên vùng biển Nam Bộ, từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau (bao gồm vùng biển TP HCM) gió Tây Nam mạnh (cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8). Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan gió Tây Nam (cấp 4-5).

Trên cả hai vùng biển, có mưa rào và dông mạnh với độ cao sóng 1.5-3 m. Lưu ý, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia

Theo đó, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão. Từ 48-72 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần.