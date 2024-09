Đưa Việt Nam thành điểm đến của điện ảnh thế giới

Với kỳ vọng đưa Việt Nam trở thành phim trường cho những nhà làm phim Hollywood, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) mong muốn thu hút khách từ thị trường Mỹ bằng việc đổi mới xúc tiến, quảng bá du lịch qua điện ảnh.



Mở ra cơ hội mới cho du lịch - điện ảnh

Theo Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hồ An Phong, chương trình xúc tiến du lịch - điện ảnh Việt Nam tại Mỹ nhằm mở ra những cơ hội mới để quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam thông qua điện ảnh. Chương trình này cũng giới thiệu Việt Nam không chỉ là điểm đến lý tưởng cho khách du lịch mà còn là nơi hấp dẫn các nhà làm phim, đạo diễn điện ảnh và diễn viên hàng đầu thế giới.

"Việt Nam có những địa điểm có thể trở thành phim trường nổi tiếng cả về cảnh quan tự nhiên lẫn bản sắc văn hóa đa dạng. Chúng tôi tin rằng qua những thước phim được quay tại Việt Nam, khán giả quốc tế không chỉ có cơ hội trải nghiệm vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người Việt Nam một cách sống động, gần gũi nhất mà còn thúc đẩy nhu cầu đến đây tham quan, du lịch" - ông Hồ An Phong bày tỏ.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hồ An Phong (giữa) nhấn mạnh Việt Nam có những địa điểm nổi tiếng về cảnh quan tự nhiên và bản sắc văn hóa đa dạng, có thể trở thành phim trường

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL nhấn mạnh những di sản văn hóa, lịch sử phong phú, cùng với nét đẹp trong đời sống tinh thần của con người Việt Nam chính là nguồn tài nguyên quý giá cho ngành du lịch, điện ảnh Việt Nam và quốc tế. Trên thực tế, nhiều địa điểm của Việt Nam từng được lựa chọn là bối cảnh của những bộ phim nước ngoài.

Trong đó, nổi bật nhất là bộ phim Hollywood "Kong: Skull Island" của đạo diễn Jordan Vogt-Roberts với bối cảnh quay ở Việt Nam. Cảnh đẹp hùng vĩ của Tràng An đã khiến Ninh Bình trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, thu hút nhiều du khách quốc tế. Ngoài Tràng An, bộ phim cũng chọn Hạ Long (Quảng Ninh), Quảng Bình làm bối cảnh quay.

Bộ phim "Pan và vùng đất Neverland" đã chọn vịnh Hạ Long, hang Én (Quảng Bình), đầm Vân Long (Ninh Bình) làm bối cảnh để thực hiện một số cảnh quay đẹp. Trong phim, non nước Hạ Long, Ninh Bình và Quảng Bình rực rỡ, kỳ bí, là cơ hội để quảng bá du lịch Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Sự thành công của "Kong: Skull Island" và nhiều bộ phim khác cho thấy Việt Nam hoàn toàn có khả năng trở thành phim trường của những "bom tấn" Hollywood.

Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, cho hay thời gian qua, địa phương đã tăng cường phối hợp đồng bộ, hiệu quả, hoạch định chiến lược quảng bá mạnh mẽ đến các đoàn làm phim. Bên cạnh đó, Ninh Bình từng bước đơn giản hóa thủ tục hành chính, hỗ trợ chính sách thuế và tài chính.

Để quảng bá du lịch thông qua điện ảnh đạt hiệu quả hơn nữa, ông Mạnh nhấn mạnh cần có giải pháp tổng thể về phát triển, hỗ trợ tối đa cho các đoàn làm phim. Ngoài ra, cần có những chính sách giới thiệu, thu hút các đoàn làm phim một cách bài bản.

Chào đón những phim "bom tấn"

Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh cho biết ngoài Bộ VH-TT-DL, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, chương trình xúc tiến du lịch - điện ảnh Việt Nam tại Mỹ còn có đại diện một số địa phương trọng điểm như Hà Nội, TP HCM, Ninh Bình, Quảng Bình, các doanh nghiệp du lịch, doanh nghiệp điện ảnh (hậu cần sản xuất, bối cảnh, sản xuất, phát hành phim). Hoa hậu H'Hen Niê, Hoa hậu Lương Thùy Linh, diễn viên Quyền Linh, diễn viên Mai Thu Huyền… cũng sẽ tham dự sự kiện này.

Phía Mỹ có đại diện chính quyền, các cơ quan quản lý, hiệp hội, phòng thương mại, nhà đầu tư; các nhà sản xuất, giám đốc các hãng phim, đạo diễn, giám đốc bối cảnh phim, các ngôi sao Hollywood sẽ tham dự chương trình. Các nghệ sĩ nổi tiếng dự kiến tham gia sự kiện là đạo diễn Phillip Noyce (phim "Người Mỹ trầm lặng"); đạo diễn Jordan Vogt-Roberts và giám đốc bối cảnh Leann Emmert (phim "Kong: Skull Island"); bà Lori Balton, Giám đốc bối cảnh phim "Shang Chi"; ông Justin Booth, Giám đốc sản xuất phim "Thử thách"; nhà sản xuất phim Joel S. Rice; đạo diễn, nhà biên kịch từng giành 3 giải Oscar Oliver Stone...

Ngoài ra, nhiều blogger, nhân vật có sức ảnh hưởng, đại diện các nền tảng du lịch trực tuyến, nền tảng mạng xã hội… cũng tham dự chương trình cùng khoảng 100 cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông hàng đầu của thế giới và Mỹ, trong đó có Reuters, CNN, The New York Times, The Hollywood Reporter, Los Angeles Times...

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Evans Knapper cho hay: "Phái đoàn ngoại giao Mỹ ở Việt Nam luôn sẵn sàng ủng hộ việc mở rộng hợp tác trong lĩnh vực điện ảnh và các ngành công nghiệp sáng tạo khác". Theo lãnh đạo Cục Du lịch quốc gia, sau khi ban tổ chức gửi phiếu thăm dò tới các đối tác tại Mỹ, gần 1.000 đối tác quan tâm hội thảo giới thiệu tiềm năng du lịch và điện ảnh Việt Nam (thuộc khuôn khổ chương trình). Ban tổ chức sẽ chọn khoảng 500 đối tác tốt nhất, liên quan đến du lịch - điện ảnh.