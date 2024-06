Euro 2024: Chiếc ba-lô lạ ở fanzone Berlin

Khu vực trên đường Scheidemannstraße bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi cảnh sát phong tỏa tất cả các lối đi. Quan chức địa phương cho biết: "Người hâm mộ không được đến khu vực này vì những nguy cơ tiềm ẩn".



Một khu fanzone ở Berlin trong thời gian diễn ra trận khai mạc Đức - Scotland

Theo một phát ngôn của cảnh sát, một vòng tròn chốt chặn đã được xây dựng xung quanh vật thể. Ba lối vào khu vực dành cho người hâm mộ tại Reichstag đã bị đóng cửa. Hiện chiếc ba-lô bí ẩn đã được kiểm tra nhưng cảnh sát chưa đưa ra bất kỳ phát ngôn nào.

Ngay tại thủ đô Berlin có hơn 15 địa điểm được cấp phép tổ chức sự kiện phát sóng trực tiếp cho người hâm mộ theo dõi các trận đấu. Những địa điểm du lịch quen thuộc như Brandenburger Tor (cổng thành Đức), Fanzone am Reichstag vốn đã rất đông đúc trong ngày thường thì tối 14-6 có hàng triệu người kéo đến. Thậm chí, các chuyến tàu điện đã không thể dừng lại ở các trạm này vì quá đông người.

Ước tính có khoảng 2,5 triệu người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới sẽ có mặt tại Berlin dịp Euro năm nay. Chính vì vậy, việc thắt chặt an ninh và bảo đảm an toàn trong suốt quá trình diễn ra ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu luôn được đặt lên mức cao nhất. Nước chủ nhà đã mời khoảng 300 chuyên gia an ninh từ tất cả quốc gia có đội tuyển tranh tài tại Euro 2024 tham gia dự án giám sát tại Trung tâm Hợp tác Cảnh sát Quốc tế IPCC ở TP Neuss thuộc miền Tây nước Đức. Nhóm chuyên gia này sẽ luân phiên phối hợp cùng các lực lượng chức năng của Đức, Cơ quan Cảnh sát châu Âu Europol và LĐBĐ châu Âu (UEFA) để theo dõi tình hình an ninh trong suốt giải đấu.

Hơn 1.000 cảnh sát được triển khai xung quanh các sân vận động trong mỗi trận đấu, tùy thuộc vào các đội thi đấu. Ba vành đai an ninh sẽ được thiết lập xung quanh mỗi sân, lần lượt thực hiện các nhiệm vụ như kiểm tra ô tô, túi xách, vật dụng cá nhân và kiểm soát vé. Toàn bộ lực lượng cảnh sát phải luôn duy trì trạng thái sẵn sàng và không được nghỉ phép trong suốt thời gian diễn ra. Việc sử dụng các thiết bị bay không người lái sẽ được giám sát chặt chẽ và cũng sẽ được giới hạn hoạt động.

Khu fanzone riêng dành cho người hâm mộ trước cổng thành Brandenburg được trang trí lại giống như một khung thành bóng đá khổng lồ có kích cỡ lớn nhất thế giới. Màn hình lớn ngang kích cỡ của cổng thành được lắp đặt để phục vụ các fan thuận tiện theo dõi tất cả trận bóng, đặc biệt là các trận đấu có nước chủ nhà Đức và các trận diễn ra tại Berlin. Người hâm mộ cũng sẽ có được trải nghiệm ăn mừng trên mặt cỏ nhân tạo trải dài qua nhiều đoạn đường đến cổng thành Brandenburg, tạo nên một công viên Euro tạm thời dành cho các fan bóng đá. Vào một số buổi tối, khu vực fanzone dành riêng cho người hâm mộ sẽ hoạt động như một rạp chiếu phim và chủ yếu chiếu các phim liên quan đến bóng đá.

Nhiều quầy ẩm thực cũng như những gian hàng giới thiệu của các nhãn hàng tài trợ cho Euro 2024 khiến cho không khí Euro 2024 cũng trở nên thú vị hơn. Những gian hàng ăn uống với nhiều món đặc sản của Đức như xúc xích hay bia đến những món ăn thông dụng như burger, churros (một loại bánh từ Mexico), langos (một loại bánh của Hungary khá phổ biến ở châu Âu) cũng được bày bán tràn ngập để phục vụ du khách từ khắp thế giới đổ về.