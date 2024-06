EURO 2024: VAR và những ứng dụng công nghệ

Thay vì được lắng nghe trọng tài giải thích về các quyết định của VAR ở những trường hợp gây tranh cãi như tại FIFA Club World Cup, World Cup U20 hay World Cup nữ trong năm 2023, khán giả theo dõi trực tiếp trên sân tại Euro 2024 sẽ được nghe giải thích qua loa phóng thanh từ các màn hình khổng lồ bên trong sân.



Những giải thích kỹ thuật về VAR, giải thích lý do tại sao chúng được thực hiện cũng sẽ được cung cấp cho các đài truyền hình và người xem qua màn ảnh nhỏ, theo đó thay vì chỉ ra rằng quả phạt đền được thực hiện do lỗi dùng tay chơi bóng, hệ thống sẽ nêu chi tiết cầu thủ nào, cánh tay nào và lý do vị trí của cầu thủ đó biện minh cho kết luận của VAR.

Khán giả xem truyền hình còn được trải nghiệm công nghệ "Bóng kết nối", gắn với các quả bóng thi đấu có vi mạch cảm biến chuyển động để có thể theo dõi mọi va chạm với tốc độ 500 lần/giây. Công nghệ này rất nhạy, có thể xác định liệu bóng có chạm tay ai đó trên đường tới khung thành hoặc một cầu thủ có vượt qua hậu vệ cuối cùng vào đúng thời điểm bóng được đá hay không.

Công nghệ này đã được thử nghiệm khá hiệu quả tại World Cup 2022 và chính thức được sử dụng ở Euro 2024. Đây là một phần trong nỗ lực của UEFA nhằm đơn giản hóa các tình huống nhạy cảm, chủ yếu ở các quyết định của VAR.