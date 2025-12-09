HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Nhân dân TPHCM hoan nghênh quyết định dũng cảm, giữ lại "đất vàng" hợp lòng người

PHAN ANH; Ảnh: HOÀNG TRIỀU

(NLĐO) - Nhân dân đặc biệt hoan nghênh và đánh giá rất cao quyết định mang tính lịch sử của Thành ủy TPHCM về việc chuyển đổi công năng các khu "đất vàng"

Tại kỳ họp thứ 6 (kỳ họp thường lệ cuối năm) HĐND TPHCM khóa X, khai mạc sáng 9-12, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh đã trình bày thông báo về việc tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến, kiến nghị của nhân dân.

Quyết định dũng cảm, hợp lòng dân

Bà Trương Thị Bích Hạnh cho biết trong năm 2025, trước tình hình mưa lũ, sạt lở nghiêm trọng tại nhiều tỉnh miền Bắc và miền Trung, MTTQ Việt Nam TPHCM đã kịp thời phát động đợt vận động cứu trợ khẩn cấp, huy động hàng nghìn tấn hàng hóa thiết yếu, nhu yếu phẩm và kinh phí hỗ trợ.

img

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh thông báo về việc tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến, kiến nghị của nhân dân

Đợt mưa lũ lịch sử tại miền Trung cuối tháng 11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã nhanh chóng thể hiện trách nhiệm, trở thành nhịp cầu sẻ chia kịp thời, huy động và tiếp nhận mọi nguồn lực hỗ trợ quý báu từ cơ quan, đơn vị, cá nhân hỗ trợ đồng bào.

img

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp nhận sự ủng hộ của nhân dân dành cho đồng bào vùng bão lũ vừa qua

Trong số những ý kiến, kiến nghị được ghi nhận, nhân dân đặc biệt hoan nghênh và đánh giá rất cao quyết định mang tính lịch sử của Thành ủy TPHCM về việc chuyển đổi công năng các khu đất có vị trí đắc địa. Trong đó, có quyết định xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại khu vực Bến Nhà Rồng và chuyển khu đất số 1 Lý Thái Tổ thành công viên công cộng, dựng đài tưởng nhớ người mất vì COVID-19.

"Dư luận cho rằng đây là quyết định dũng cảm và rất hợp lòng dân, mở rộng không gian công cộng, thể hiện sự ưu tiên lợi ích chung và bền vững" - bà Trương Thị Bích Hạnh thông tin.

img

Kỳ họp thứ 6 HĐND TPHCM

Bên cạnh đó, người dân TPHCM còn gặp khó khăn trước tình trạng ngập lụt ngày càng nghiêm trọng, ngay cả khu vực trung tâm. Nhiều ý kiến phản ánh về các dự án thuộc quy hoạch treo đã tồn tại hàng chục năm, nhà cửa không được sửa chữa dù xuống cấp.

Đặc biệt, người dân cũng phản ánh về dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng của thành phố kéo dài nhiều năm chưa thể vận hành. Nhân dân TPHCM kiến nghị thành phố quyết liệt tháo gỡ những vướng mắc pháp lý để dự án đi vào hoạt động năm 2026.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cũng ghi nhận những ý kiến phản ánh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, gây áp lực lớn cho đời sống của bộ phận người có thu nhập thấp, lao động tự do. Ngoài ra, một lực lượng lao động rất lớn (tài xế công nghệ, người giao hàng) đang hoàn toàn nằm ngoài lưới an sinh xã hội, không có bảo hiểm xã hội hay bảo hiểm thất nghiệp.

Kiến nghị tổ chức cuộc thi thiết kế dự án tại Bến Nhà Rồng

Từ các ý kiến trên, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đề xuất, kiến nghị tổ chức cuộc thi thiết kế công khai đối với các dự án văn hóa tại Bến Nhà Rồng và khu đất số 1 Lý Thái Tổ. Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cũng đề xuất giữ nguyên một số công trình và cây xanh tại số 1 Lý Thái Tổ để cải tạo thành câu lạc bộ văn hóa - giáo dục và trở thành không gian công cộng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cũng kiến nghị UBND TPHCM siết chặt quản lý chuỗi cung ứng thực phẩm, tăng mức phạt và truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi sản xuất, buôn bán thực phẩm không an toàn.

Đặc biệt, các cơ quan cần sớm ban hành quy chế quản lý và quy định rõ ràng trách nhiệm của các nền tảng công nghệ đối với quyền lợi về BHXH, BHYT của người lao động.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cũng đề nghị có chế tài mạnh mẽ, chấm dứt tình trạng sử dụng SIM rác gọi điện thoại lừa đảo. Đồng thời, TPHCM cần chú trọng đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm của các "bếp ăn online".

Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19: Nơi ký ức hóa thành sức mạnh

Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19: Nơi ký ức hóa thành sức mạnh

(NLĐO)- Không chỉ là công trình tri ân, Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 được kỳ vọng trở thành biểu tượng nghĩa tình, đoàn kết, khát vọng vươn lên của TP HCM

Chùm ảnh: Khu đất Bến Nhà Rồng, số 1 Lý Thái Tổ sẽ làm không gian văn hóa Hồ Chí Minh và công viên

(NLĐO) - Hai khu đất vàng Bến Nhà Rồng (quận 4 cũ) và số 1 Lý Thái Tổ (quận 10 cũ) sẽ mở rộng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh và làm công viên

Giữ đất cho dân - tầm nhìn của Bí thư Thành ủy TP HCM

(NLĐO) - TP HCM chọn phát triển vì con người, thể hiện tầm nhìn của một TP muốn lớn lên bằng ký ức, lòng nhân ái và khát vọng trở thành đô thị đáng sống.

