Nóng: Nobel Y sinh 2025 vinh danh 3 nhà miễn dịch học Mỹ - Nhật Bản

Hôm 6-10, Hội đồng Nobel tại Viện Karolinska (Thụy Điển) tuyên bố giải Nobel Y sinh 2025 thuộc về 3 nhà khoa học Mary E. Brunkow , Fred Ramsdell và Shimon Sakaguchi “vì những khám phá của họ liên quan đến khả năng dung nạp miễn dịch ngoại vi”.

Bà Mary E. Brunkow đang công tác tại Viện Sinh học hệ thống (Mỹ); ôngFrederick J. Ramsdell công tác tại Công ty Công nghệ sinh học Sonoma Biotherapeutics (Mỹ), còn ông Shimon Sakaguchi đang công tác tại Đại học Osaka (Nhật Bản).

Các nhà khoa học đoạt giải Nobel Y sinh 2025 - Ảnh: NOBEL PRIZE

Theo trang Nobel Prize, các nhà khoa học này đã xác định được các tế bào bảo vệ hệ miễn dịch, tế bào T điều hòa, từ đó đặt nền móng cho một lĩnh vực nghiên cứu mới.

Những khám phá này cũng dẫn đến sự phát triển của các phương pháp điều trị y tế tiềm năng hiện đang được đánh giá trong các thử nghiệm lâm sàng, mang lại hy vọng điều trị hoặc chữa khỏi các bệnh tự miễn, cung cấp các phương pháp điều trị ung thư hiệu quả hơn và ngăn ngừa các biến chứng nghiêm trọng sau ghép tế bào gốc.

Những người đoạt giải sẽ chia nhau khoản thưởng 11 triệu SEK (krona Thụy Điển, tương ứng gần 30,8 tỉ đồng).

Tính cả năm nay, 116 giải Nobel Y sinh đã có chủ nhân.

Tiếp nối giải Nobel Y sinh sẽ là giải Nobel Vật lý (công bố ngày 7-10), Nobel Hóa học (ngày 8-10), Nobel Văn học (ngày 9-10), Nobel Hòa bình (ngày 10-10) và Nobel Kinh tế (ngày 13-10).