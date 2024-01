Sau Tết, du khách sẽ có xe điện phục vụ ở trung tâm TP HCM

UBND TP HCM vừa phê duyệt đề án thí điểm sử dụng xe bốn bánh chạy bằng năng lượng điện vận chuyển khách tham quan, du lịch trong khu vực TP HCM gồm các quận 1, 4, 5 và 6.

Theo đó, đơn vị được triển khai thí điểm là Công ty TNHH Saigon Public Transport với số lượng phương tiện tối đa 200 xe loại 4 bánh, từ 5-14 chỗ, sử dụng năng lượng điện, hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm từ quý 1-2024 đến hết năm 2025.

Người lái phương tiện buộc phải có giấy phép lái xe từ hạng B2 trở lên và được tập huấn nghiệp vụ theo quy định của Bộ GTVT.

Phạm vi hoạt động được thực hiện trên các tuyến đường và trong giới hạn bởi các điểm, tuyến đường khu vực nội đô.

Mẫu xe điện được sử dụng sau Tết

Cụ thể, phạm vi kết nối quận 1 với quận 4 gồm: Bến Nhà Rồng - cầu Khánh Hội - đường Tôn Đức Thắng - Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Thị Minh Khai - Hoàng Sa- Hai Bà Trưng - Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Văn Cừ - Võ Văn Kiệt - cầu Calmette - Đoàn Văn Bơ - Hoàng Diệu - Nguyễn Tất Thành - bến Nhà Rồng.

Phạm vi kết nối quận 5 với quận 6 bao gồm đường Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Trãi - Nguyễn Tri Phương - Hùng Vương - Hồng Bàng - Nguyễn Thị Nhỏ - Lê Quang Sung - Phạm Đình Hổ - Tháp Mười - Hải Thượng Lãn Ông - Võ Văn Kiệt - Nguyễn Văn Cừ.

UBND TP giao Sở GTVT định kỳ 6 tháng sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện để rút kinh nghiệm cho việc triển khai tiếp theo. Ngoài ra, đơn vị tổ chức tuyến xe điện phải tổ chức cho phương tiện hoạt động trong phạm vi thí điểm, dừng đón và trả khách đúng quy định, không để ảnh hưởng đến tình hình trật tự giao thông trong khu vực.

Phương tiện có cửa, kính cường lực, dây an toàn cho du khách

Chiều 30-1, đại diện Công ty TNHH Saigon Public Transport cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, đang hoàn tất các thủ tục đăng kiểm và lắp đặt các thiết bị thanh toán tự động, giai đoạn 1 sẽ đưa 70 xe vào hoạt động.

"Phương tiện này đảm bảo an toàn vì sẽ đăng kiểm định kỳ, phương tiện được đóng tại Việt Nam nhưng công nghệ pin theo tiêu chuẩn Mỹ, động cơ Đức, bộ điều khiển ECU của Toyota, giá thành xe gấp đôi xe điện thông thường. Ngoài ra xe có cửa, kính cường lực, ghế của hành khách có dây an toàn nhằm đảm bảo an toàn cho du khách" - đại diện Công ty TNHH Saigon Public Transport cho biết.