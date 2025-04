Tạm giữ giấy phép lái xe tài xế xe khách An Anh do gây tai nạn

Ngày 2-4, Phòng Cảnh sát Giao thông (PC08) Công an TP HCM cho biết đã làm việc với tài xế B.T.H (47 tuổi, ngụ TP Huế) liên quan đến thông tin xe khách An Anh chuyển làn ẩu gây tai nạn trên đường Đỗ Mười.

Xe khách An Anh chuyển làn gây tai nạn.

Tại cơ quan công an, tài xế H. cho biết tối 31-3, ông lái xe khách của nhà xe An Anh chở khách từ Bến xe An Sương đi tỉnh Lâm Đồng. Khi đang lưu thông trên đường Đỗ Mười (Quốc lộ 1 trước đây), phường An Phú Đông, quận 12 thì bấm xi nhan chuyển làn nhưng thiếu quan sát ô tô đang di chuyển phía sau.

Ông nói không phát hiện va quẹt với ô tô con nên tiếp tục chạy trên đường. Sau đó, ông H. được chủ xe báo về đoạn clip lái xe chuyển làn, va quẹt xe ô tô được đăng tải trên mạng nên quay lại TP HCM và đến công an làm việc.

Hiện Đội Cảnh sát Giao thông Bình Triệu (thuộc PC08) đang tạm giữ giấy phép lái xe của ông H. để tiếp tục xử lý theo quy định.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh xe khách giường nằm An Anh chuyển làn "ẩu" gây va quẹt cho ô tô.

Anh N.A.D (40 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) cho biết thời gian trên, anh lái ô tô chạy trên đường Đỗ Mười, hướng quận 12 đi TP Thủ Đức. Khi đến đoạn cầu Bến Cát, phường Thới An thì xe khách giường nằm hiệu An Anh bất ngờ bật xi-nhan chuyển làn gấp từ làn hỗn hợp sang làn ô tô.

Xe khách va quẹt với ô tô con rồi chạy "mất hút".