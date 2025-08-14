HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thanh tra tỉnh Quảng Trị: Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình "khấu trừ lương" đúng quy chế

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Hai đơn tố cáo hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình về việc "khấu trừ lương" và không giải quyết kiến nghị, đều không đủ điều kiện thụ lý.

Thanh tra tỉnh Quảng Trị xác nhận khấu trừ lương Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình đúng quy chế - Ảnh 1.

Trường Đại học Quảng Bình

UBND tỉnh Quảng Trị vừa thông báo kết quả xem xét 2 đơn tố cáo của công dân (đề ngày 7-6 và 19-6-2025) đối với ông Nguyễn Đức Vượng, Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình, liên quan đến việc "chỉ đạo khấu trừ lương và trốn tránh không giải quyết đơn kiến nghị theo quy định".

Khấu trừ lương đúng quy chế

Theo kết quả kiểm tra của Thanh tra tỉnh Quảng Trị, việc khấu trừ lương tháng 11 và 12-2024 của 3 giảng viên thuộc diện dôi dư tại Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non được thực hiện căn cứ vào bảng chấm công trong 3 tháng của năm 2024 (tháng 9, 10, 11) do Khoa này lập và gửi Phòng Kế hoạch - Tài chính của Trường Đại học Quảng Bình, phù hợp với quy chế chi tiêu nội bộ ban hành theo Quyết định số 812/QĐ-ĐHQB ngày 9-5-2022.

Tại phiên họp giao ban mở rộng ngày 26-12-2024, các thành phần tham dự cũng đã thống nhất: "Tất cả giảng viên dôi dư không tham gia giảng dạy thực hiện làm việc hành chính tại đơn vị và được chấm công để trả lương theo ngày công thực tế". 

Tại bảng chấm công của Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non thể hiện số ngày làm việc của các giảng viên trong từng tháng, là cơ sở để tính và chi trả lương. Như vậy, việc khấu trừ lương của giảng viên đã được thống nhất theo quy chế chi tiêu nội bộ và bản chấm công của Khoa, quản lý.

Kết luận của UBND tỉnh Quảng Trị nêu rõ không có căn cứ xác định ông Nguyễn Đức Vượng chỉ đạo khấu trừ lương trái quy định.

Đơn kiến nghị đã được trả lời trực tiếp và bằng văn bản

Về nội dung tố cáo ông Nguyễn Đức Vượng "trốn tránh" giải quyết đơn kiến nghị, hồ sơ cho thấy sau khi nhận đơn ngày 27-12-2024, nhà trường đã thông tin, giải thích tại cuộc họp giao ban cùng tháng. Các trưởng khoa, phòng được giao phổ biến nội dung đến cán bộ, giảng viên.

Đến ngày 27-6-2025, Thanh tra tỉnh Quảng Bình (cũ) yêu cầu trả lời kiến nghị bằng văn bản. Ngày 3-7-2025, ông Nguyễn Đức Vượng đã ký thông báo gửi công dân, giải đáp các vấn đề nêu trong đơn.

Từ diễn biến trên, UBND tỉnh Quảng Trị nhận định không có cơ sở cho rằng Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình trốn tránh giải quyết đơn kiến nghị. 

Căn cứ khoản 1, điều 29 Luật Tố cáo 2018, nội dung các đơn đề ngày 7-6 và 19-6-2025 không đủ điều kiện để thụ lý giải quyết. UBND tỉnh Quảng Trị đã thông báo kết quả đến công dân.


Tin liên quan

Nhiều tiến sĩ, thạc sĩ Trường Đại học Quảng Bình phải bán hàng online... vì bị nợ lương?

Nhiều tiến sĩ, thạc sĩ Trường Đại học Quảng Bình phải bán hàng online... vì bị nợ lương?

(NLĐO) – Trong số gần 150 giảng viên, người lao động "kêu cứu" ở Trường Đại học Quảng Bình bị nợ lương từ 2-8 tháng, thì có nhiều người là tiến sĩ, thạc sĩ. Để có tiền xoay xở, họ phải lên mạng bán hàng online.

Gần 150 giảng viên Trường Đại học Quảng Bình "kêu cứu"

(NLĐO) – 136 giảng viên, nhân viên, người lao động Trường Đại học Quảng Bình bị nợ lương từ 2 đến 8 tháng, trong đó có gia đình cả vợ và chồng công tác tại trường.

Không có tiền trả lương, Trường Đại học Quảng Bình hoãn hợp đồng 39 giảng viên, nhân viên

(NLĐO) – Gần 150 giảng viên, nhân viên Trường Đại học Quảng Bình bị nợ lương suốt 8 tháng, trong đó có 18 người trình độ tiến sĩ, 82 người trình độ thạc sĩ.

khấu trừ lương giảng viên thanh tra tỉnh tỉnh Quảng trị khấu trừ lương ubnd quảng bình Trường ĐH Quảng Bình
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo