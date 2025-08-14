Trường Đại học Quảng Bình

UBND tỉnh Quảng Trị vừa thông báo kết quả xem xét 2 đơn tố cáo của công dân (đề ngày 7-6 và 19-6-2025) đối với ông Nguyễn Đức Vượng, Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình, liên quan đến việc "chỉ đạo khấu trừ lương và trốn tránh không giải quyết đơn kiến nghị theo quy định".

Khấu trừ lương đúng quy chế

Theo kết quả kiểm tra của Thanh tra tỉnh Quảng Trị, việc khấu trừ lương tháng 11 và 12-2024 của 3 giảng viên thuộc diện dôi dư tại Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non được thực hiện căn cứ vào bảng chấm công trong 3 tháng của năm 2024 (tháng 9, 10, 11) do Khoa này lập và gửi Phòng Kế hoạch - Tài chính của Trường Đại học Quảng Bình, phù hợp với quy chế chi tiêu nội bộ ban hành theo Quyết định số 812/QĐ-ĐHQB ngày 9-5-2022.

Tại phiên họp giao ban mở rộng ngày 26-12-2024, các thành phần tham dự cũng đã thống nhất: "Tất cả giảng viên dôi dư không tham gia giảng dạy thực hiện làm việc hành chính tại đơn vị và được chấm công để trả lương theo ngày công thực tế".

Tại bảng chấm công của Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non thể hiện số ngày làm việc của các giảng viên trong từng tháng, là cơ sở để tính và chi trả lương. Như vậy, việc khấu trừ lương của giảng viên đã được thống nhất theo quy chế chi tiêu nội bộ và bản chấm công của Khoa, quản lý.

Kết luận của UBND tỉnh Quảng Trị nêu rõ không có căn cứ xác định ông Nguyễn Đức Vượng chỉ đạo khấu trừ lương trái quy định.

Đơn kiến nghị đã được trả lời trực tiếp và bằng văn bản

Về nội dung tố cáo ông Nguyễn Đức Vượng "trốn tránh" giải quyết đơn kiến nghị, hồ sơ cho thấy sau khi nhận đơn ngày 27-12-2024, nhà trường đã thông tin, giải thích tại cuộc họp giao ban cùng tháng. Các trưởng khoa, phòng được giao phổ biến nội dung đến cán bộ, giảng viên.

Đến ngày 27-6-2025, Thanh tra tỉnh Quảng Bình (cũ) yêu cầu trả lời kiến nghị bằng văn bản. Ngày 3-7-2025, ông Nguyễn Đức Vượng đã ký thông báo gửi công dân, giải đáp các vấn đề nêu trong đơn.

Từ diễn biến trên, UBND tỉnh Quảng Trị nhận định không có cơ sở cho rằng Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình trốn tránh giải quyết đơn kiến nghị.

Căn cứ khoản 1, điều 29 Luật Tố cáo 2018, nội dung các đơn đề ngày 7-6 và 19-6-2025 không đủ điều kiện để thụ lý giải quyết. UBND tỉnh Quảng Trị đã thông báo kết quả đến công dân.



