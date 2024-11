Du lịch thông minh 4.0 cùng Resorts International

Resorts International đã tạo ra cuộc cách mạng 4.0 trong ngành du lịch, kết hợp nền kinh tế chia sẻ và công nghệ hiện đại để tạo ra một hệ sinh thái du lịch hoàn toàn mới. Resorts International không chỉ là một nền tảng đặt phòng đơn thuần, mà còn mang đến những kỳ nghỉ dưỡng đẳng cấp, linh hoạt và tiết kiệm hơn cho khách hàng, đồng thời giúp tối ưu hóa lợi nhuận.

Nền tảng du lịch thông minh 4.0 iTravel Marketplace của Resorts International đang tạo nên làn sóng mới cải tiến mạnh mẽ trong ngành du lịch nhờ khả năng số hóa chuyến đi du lịch nghỉ dưỡng thành tài sản kỹ thuật số. Tính năng này cho phép khách hàng linh hoạt trao đổi trực tiếp với nhau mua bán, cho thuê, chuyển nhượng hoặc chia sẻ chuyến đi để khai thác tối ưu quyền lợi. Không chỉ là một dịch vụ đặt phòng thông thường, Resorts International Vietnam có hệ thống lên đến 1 triệu resorts, đây là hệ thống quy mô lớn, cho phép khách hàng trải nghiệm đa dạng những địa điểm du lịch linh hoạt, mà không cần phải đặt trước hàng năm.

Resorts International - nền tảng du lịch công nghệ thông minh với tính năng trao đổi 4.0. Hệ thống Exchange của Resorts International Vietnam mang đến giá sỉ dành cho khách hàng cá nhân thông qua đặc quyền dành riêng cho các thành viên của hệ thống. Đại diện thương hiệu cho biết, tại thời điểm kiểm tra giá vé trực tuyến, chi phí cho chuyến du lịch nghỉ dưỡng 1 tuần ở Hilton - New York mùa cao điểm Xmas Giáng Sinh lên đến 6.000 USD nhưng đặt qua hệ thống của Resorts International chi phí chỉ còn vỏn vẹn 1.500 USD tức giảm hơn 60% so sánh với giá trên các nền tảng đặt phòng thông thường.

Áp dụng nền kinh tế chia sẻ

Khái niệm "kinh tế chia sẻ" đã tạo ra một cuộc cách mạng trong nhiều lĩnh vực, từ ngành vận tải với Grab và Uber đến ngành du lịch với Resorts International. Nhờ áp dụng thành công mô hình thông minh này, Resorts International đã biến đặc quyền nghỉ dưỡng thành một tài sản giá trị, mang đến cho khách hàng đa dạng lựa chọn và nâng cao trải nghiệm. Với nền tảng du lịch thông minh 4.0 iTravel Marketplace, Resorts International đã mở ra một thị trường hoàn toàn mới, nơi mọi khách hàng có thể tận dụng tối đa giá trị của quyền nghỉ của mình.

Khám phá Hilton Resort và những điểm đến trên toàn cầu

Với hơn 1 thế kỷ lịch sử, Hilton biểu tượng của sự sang trọng và đẳng cấp, đã đến gần hơn với bạn qua Resorts International. Trải nghiệm chuyến đi du lịch nghỉ dưỡng đáng nhớ tại các thành phố xa hoa bậc nhất trên thế giới với chi phí vô cùng hấp dẫn.

Đón giao thừa ấn tượng tại New York - Mỹ

Mừng năm mới tràn đầy cảm hứng tại New York - Mỹ chưa bao giờ dễ dàng và tiết kiệm đến thế! Với chương trình ưu đãi đặc biệt từ Resorts International, bạn sẽ được nghỉ dưỡng tại Hilton Newark New Jersey chỉ với 140 USD/đêm, tiết kiệm đến 65% so so với mức giá 367 USD/đêm khi đặt qua các ứng dụng đặt phòng thông thường khác.

New York là 1 trong 10 thành phố xa hoa đắt đỏ bậc nhất trên thế giới. Mùa lễ hội Giáng Sinh cũng là thời gian cao điểm du lịch tại Mỹ. Để săn sale ở những nơi đắt đỏ, tại thời điểm cao điểm, các tín đồ du lịch có thể phải đặt phòng trước từ 1-2 năm mới có mức chi phí tối ưu. Tuy nhiên với nền tảng đặt phòng Resorts International thì việc này trở nên đơn giản hơn. Đây là hệ thống du lịch thông minh 4.0 với rất nhiều tiện ích, giúp người Việt có dịp trải nghiệm những chuyến đi cao cấp và thời thượng với chi phí tiết kiệm.

Lễ tình nhân lãng mạn tại Paris - Pháp

Paris là thành phố của tình yêu, đang chờ đón bạn và người ấy trong dịp Lễ tình nhân. Với Hilton Paris, bạn sẽ có cơ hội ngắm nhìn Tháp Eiffel lung linh ngay tại phòng và tận hưởng những khoảnh khắc lãng mạn khó quên bên cạnh người thân yêu. Resorts International mang đến cho bạn hệ thống du lịch thông minh 4.0 super App với nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt chỉ với 140 USD/đêm, tiết kiệm đáng kể hơn nhiều khi đặt qua các nền tảng đặt phòng khác. Hãy cùng nhau tạo nên những kỷ niệm ngọt ngào tại kinh đô ánh sáng.

Thưởng ngoạn nét cổ điển tại London - Anh

London thành phố của những câu chuyện cổ tích, đang chờ đón bạn! Với Hilton London, bạn sẽ được trải nghiệm dịch vụ đẳng cấp 5 sao và vị trí thuận lợi để khám phá những địa danh nổi tiếng như Cung điện Buckingham, Tháp London hay cầu Tower Bridge. Đặt phòng thông qua Resorts International, bạn sẽ có cơ hội tận hưởng kỳ nghỉ sang trọng mà vẫn tiết kiệm rất nhiều chi phí đáng kể.

Tương lai du lịch thông minh 4.0 cùng Resorts International

Resorts International luôn nắm bắt các xu hướng trong việc tạo ra những trải nghiệm du lịch mới mẻ. Với hệ thống du lịch thông minh 4.0 iTravel Marketplace và các đối tác uy tín đẳng cấp như Hilton, Resorts International không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ.

Tương lai gần, Resorts International sẽ không ngừng nâng tầm hệ sinh thái du lịch thông minh, kiến tạo những chuyến đi du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế và cơ hội khai thác tối đa quyền lợi của mình. Khách hàng sẽ được trải nghiệm trọn vẹn những phút giây thư giãn, nhiều kỉ niệm đáng nhớ bên gia đình và những người thân yêu. Với Resorts International, du lịch không chỉ là trải nghiệm mà còn là khoản đầu tư thông minh, giúp khách hàng tận hưởng từng giây phút tuyệt vời trong cuộc sống. Sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ hiện đại và dịch vụ đẳng cấp đã đưa Resorts International trở thành đơn vị đáng tin cậy và luôn được lựa chọn, mở ra những chân trời mới cho ngành du lịch Việt Nam.

Khám phá thế giới cùng Resorts International Vietnam, tận hưởng những chuyến đi nghỉ dưỡng đẳng cấp tại chuỗi Hilton Resorts và nhiều hơn thế nữa. Cùng Resorts International, mỗi chuyến đi đều là một hành trình khám phá không giới hạn và tạo dựng những kỷ niệm đáng nhớ bên nhau.