1 năm YouTube Shopping tại Việt Nam: Thời gian xem video mua sắm tăng 500%

Hơn 55% nhà sáng tạo nội dung đủ điều kiện đã tham gia chương trình tiếp thị liên kết, mở ra cơ hội doanh thu mới và tăng gắn kết với cộng đồng.

Ra mắt tháng 10-2024, YouTube Shopping đưa Việt Nam trở thành quốc gia thứ sáu triển khai chương trình này, góp phần vào nền kinh tế số dự kiến đạt 200 tỷ USD vào năm 2030.

YouTube hiện là nền tảng video hàng đầu tại Đông Nam Á, tiếp cận 94% dân số trực tuyến trên 18 tuổi tại Việt Nam. Niềm tin của người dùng cũng là lợi thế: 89% khán giả Việt Nam cho biết họ tin tưởng nội dung từ các nhà sáng tạo trên YouTube, từ đó tạo động lực mua sắm và củng cố mối quan hệ lâu dài giữa thương hiệu và khách hàng.

Bà Mukpim Anantachai, Giám đốc Đối tác YouTube Việt Nam và Thái Lan, nhấn mạnh mục tiêu của YouTube là biến nền tảng thành trung tâm thương mại sáng tạo, nơi cảm hứng chuyển thành hành động và người dùng mua sắm dễ dàng, đáng tin cậy.

Chỉ trong một năm, sự hợp tác YouTube – Shopee đã ghi nhận hàng triệu video được tạo ra trên nhiều định dạng, với hơn 2,4 triệu sản phẩm được gắn thẻ. Theo bà Sarah Nguyễn, Giám đốc Marketing và Tăng trưởng Shopee Việt Nam, sức mạnh kể chuyện chân thực đã mang lại giá trị rõ rệt cho nhà bán hàng, người tiêu dùng và cộng đồng tiếp thị liên kết.

Nhiều nhà sáng tạo đã minh chứng về hiệu quả của YouTube Shopping. Trng đó, kênh ĐAM MÊ CÔNG NGHỆ - hơn 600.000 người theo dõi - nhờ xây dựng niềm tin và chia sẻ đánh giá chân thực, đã tăng doanh thu 2,7 lần và doanh số 30 lần trong các đợt cao điểm. Tiếp thị liên kết hiện chiếm 82% thu nhập của kênh. Trong khi đó, nhà sáng tạo về lối sống Hannah Olala cũng tái kết nối với khán giả nhờ các công cụ mua sắm mới của YouTube, đồng thời duy trì sự gắn bó cộng đồng dựa trên niềm tin.

Trong khuôn khổ sự kiện còn có buổi đào tạo chuyên sâu hướng dẫn sử dụng Gemini để lên ý tưởng và sản xuất nội dung chất lượng.

YouTube khẳng định sẽ không dừng lại ở thành công trong năm đầu tiên mà tiếp tục đồng hành cùng nhà sáng tạo, thương hiệu và đối tác để mở rộng cơ hội thương mại sáng tạo. Với lợi thế về mức độ tiếp cận, niềm tin từ người dùng và sự hợp tác chặt chẽ với Shopee, YouTube Shopping đang định hình tương lai của thương mại số tại Việt Nam.

YouTube tiếp tục đầu tư mạnh mẽ với nhiều tính năng tối ưu hóa hoạt động thương mại nội dung: - Stickers on Shorts: Nhãn dán trực quan gắn sản phẩm ngay trên Shorts. - Timestamps: Hiển thị chính xác sản phẩm tại thời điểm xuất hiện trong video. - Chrome Extension: Tiện ích giúp nhà sáng tạo lưu sản phẩm và ưu đãi từ Shopee để gắn thẻ sau.



