1 tài xế bị xử lý ngay sau thông tin từ Báo Người Lao Động

Clip do phóng viên ghi lại.

Chiều 12-10, Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc Phòng CSGT Công an TP HCM) vừa lập biên bản vi phạm hành chính ông Đỗ Trọng Hưởng (51 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) do lái xe bồn trộn bê tông đi vào khu vực cấm.

Tài xế Hưởng tại cơ quan công an.

Trước đó, tối 11-10, phóng viên Báo Người Lao Động phát hiện xe bồn trộn bê tông biển số 51L-73862 chạy trên đường Tô Ngọc Vân, phường Tam Bình (TP HCM). Đây là tuyến đường có quy định hạn chế xe tải theo giờ chung của thành phố.

Tiếp nhận thông tin, Đội CSGT Rạch Chiếc nhanh chóng xác định chủ xe bồn là của Công ty cổ phần đầu tư Tasago - chi nhánh Sài Gòn và mời tài xế đến làm việc.

Tại cơ quan công an, tài xế Hưởng thừa nhận hành vi của mình. Đội CSGT Rạch Chiếc đã lập biên bản tài xế Hưởng lỗi đi vào khu vực cấm.

Với lỗi này, tài xế Hưởng sẽ bị phạt 4-6 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe căn cứ điểm i khoản 5 điều 6 Nghị định 168/2024.