1 thiếu niên đột nhập đại lý phân bón trộm hơn 140 triệu đồng

Ngày 2-10, Công an huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa bắt giữ nghi phạm đột nhập 1 đại lý phân bón trên địa bàn, phá két sắt lấy trộm hơn 148 triệu đồng.



Cơ quan công an bắt giữ Nguyễn Phước H.P. (giữa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản

Trước đó, sáng 1-10, Công an huyện Cư M'gar nhận được tin báo của chủ đại lý phân bón trên địa bàn về việc bị kẻ gian đột nhập, phá két sắt lấy trộm hơn 148 triệu đồng.

Công an huyện Cư M'gar đã phối hợp với công an các xã, thị trấn tổ chức khám nghiệm hiện trường, truy tìm thủ phạm. Sau khoảng 9 giờ, Công an huyện Cư M'gar đã bắt giữ Nguyễn Phước H.P. (16 tuổi, ngụ thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M'gar).

Bước đầu, P. khai nhận sau nhiều ngày theo dõi, P. phát hiện vào ban đêm, đại lý phân bón này không có người ở lại trông coi.

Khoảng 0 giờ 15 phút ngày 1-10, P. tới đại lý phân bón để trộm cắp tài sản. Thấy có camera trước cửa, P. đi vòng ra phía sau, leo qua hàng rào nhà dân rồi trèo lên cánh cửa sắt, dùng sức kéo tạo khe hở rồi đột nhập đại lý.

Trong kho, thấy camera hướng ra cửa nên P. cúi người lại gần điều chỉnh quay hướng khác.

Sau đó, P. dùng kéo, rựa mở két sắt, lấy trộm hơn 148 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Sáng cùng ngày, P. lấy 21 triệu đồng mua 2 chiếc điện thoại, 20 triệu đồng mua 1 chiếc xe máy và một số vật dụng khác.