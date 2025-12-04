1 tuần TPHCM có hơn cả ngàn ca mắc tay chân miệng, Sở Y tế nói gì ?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

1 tuần TPHCM có hơn cả ngàn ca mắc tay chân miệng, Sở Y tế nói gì ?

Tin, ảnh: Hải Yến

(NLĐO) - Chỉ trong 1 tuần trên địa bàn TPHCM ghi nhận 1.547 ca tay chân miệng, ngành y tế đưa ra cảnh báo.

Ngày 4-12, Sở Y tế TPHCM cho biết tháng 11-2025, TPHCM ghi nhận tác nhân EV71 xuất hiện trở lại liên quan đến các ca tay chân miệng nặng, cần tăng cường các biện pháp phòng bệnh.

1 tuần TPHCM có hơn 1.500 ca tay chân miệng, Sở Y tế TP HCM lý giải nguyên nhân - Ảnh 2.

Trẻ mắc bệnh tay chân miệng điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1

Theo Sở Y tế, tình hình số ca mắc tay chân miệng trên địa bàn TP đang có xu hướng gia tăng rõ rệt, phù hợp với quy luật mùa bệnh. Cụ thể, trong tuần 47, thành phố ghi nhận 1.547 ca, tăng 15% so với mức trung bình của bốn tuần trước đó.

Tính từ đầu năm đến nay, tổng số ca tích lũy đã lên tới 32.637 ca, cao hơn 64% so với năm 2024. Mặc dù không ghi nhận ca tử vong, TP đã tiếp nhận 65 ca nặng từ độ 2b trở lên. Đáng lưu ý, từ tuần 42, số ca nặng trung bình là 3 ca mỗi tuần, cao hơn giai đoạn đầu năm. Các bệnh viện tại TPHCM cũng đang tiếp nhận 640 ca chuyển từ các tỉnh thành khác, trong đó có 8 ca nặng, chiếm tới 70% tổng số ca nặng đang được điều trị tại TP.

Cảnh báo về sự xuất hiện của EV71

Sở Y tế nhấn mạnh sự xuất hiện của tác nhân EV71 là nguyên nhân chính gây lo ngại. Trong tháng 11-2025, Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã xét nghiệm 18 ca nặng và phát hiện 10 ca dương tính với EV71 (chiếm 56%). 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cũng xác nhận chỉ bắt đầu phát hiện EV71 từ đầu tháng 11 sau khi giám sát hơn 400 mẫu từ đầu năm. Điều này cho thấy sự xuất hiện của EV71 có mối liên hệ mật thiết với thời điểm số ca mắc và ca nặng đồng loạt gia tăng.

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân cần hiểu đúng về EV71. Đây là tác nhân có khả năng gây biến chứng thần kinh, hô hấp và tuần hoàn, khiến diễn tiến nặng xảy ra nhanh chóng. Nhưng EV71 không phải là tác nhân mới và bệnh hoàn toàn có thể được kiểm soát nếu cha mẹ nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo.

Ngành y tế nhận định đợt tăng số ca mắc lần này chưa vượt mức đỉnh dịch năm 2023 và TPHCM đã có kinh nghiệm ứng phó nhiều năm cùng với năng lực hồi sức nhi khoa mạnh mẽ. Do đó, người dân không nên hoang mang nhưng phải nâng cao mức cảnh giác, đặc biệt là theo dõi sát sao trẻ trong vòng 7–10 ngày đầu mắc bệnh.

Tăng cường đồng bộ công tác phòng chống

Trước tình hình trên, TPHCM đã siết chặt công tác phòng chống dịch ở mọi cấp độ. Tại cộng đồng và trường học, yêu cầu kiểm tra, giám sát nhà trẻ, mẫu giáo phải được tăng cường. Các cơ sở cần bố trí đầy đủ xà phòng và dung dịch rửa tay, hướng dẫn xử lý đúng quy trình khi phát hiện trường hợp nghi ngờ. Yêu cầu bắt buộc là trẻ mắc bệnh phải được nghỉ học để tránh lây lan trong môi trường tập thể.

Đối với HCDC, trung tâm y tế khu vực và trạm y tế xã, phường, hệ thống y tế cơ sở phải siết chặt giám sát, cập nhật liên tục các ổ dịch mới phát sinh. Công tác tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ y tế cần được triển khai và cần ban hành hướng dẫn giám sát, xử lý ổ dịch thống nhất trên toàn TP.

Tại các bệnh viện, cần sẵn sàng thu dung và điều trị các ca nặng. Các bệnh viện cần kích hoạt quy trình hội chẩn nhanh khi có ca diễn tiến xấu và báo cáo ca bệnh đầy đủ trên hệ thống giám sát để có dữ liệu ứng phó kịp thời.

Khuyến cáo 5 hành động quan trọng cho người dân

Người dân được khuyến cáo thực hiện 5 hành động then chốt để phòng bệnh và bảo vệ trẻ:

Rửa tay bằng xà phòng nhiều lần trong ngày.

Vệ sinh, khử khuẩn đồ chơi, sàn nhà và các vật dụng thường dùng.

Theo dõi trẻ liên tục trong 7–10 ngày nếu trẻ mắc bệnh.

Đảm bảo trẻ mắc bệnh tay chân miệng phải nghỉ học để tránh lây nhiễm.

Đưa trẻ đến bệnh viện ngay lập tức khi xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo như: Giật mình, run chi, sốt cao không hạ, nôn ói nhiều, thở nhanh hoặc lừ đừ.


Tin liên quan

Báo động số ca mắc tay chân miệng, sởi và sốt xuất huyết ở Đồng Nai

Báo động số ca mắc tay chân miệng, sởi và sốt xuất huyết ở Đồng Nai

(NLĐO)-Tình hình dịch bệnh tại tỉnh Đồng Nai vẫn diễn biến phức tạp khi một số dịch bệnh vẫn có nguy cơ và tỉ lệ mắc tăng cao như: sốt xuất huyết, cúm, sởi…

Sốt xuất huyết, sởi, tay chân miệng tăng, Bộ Y tế cảnh báo nóng

(NLĐO) - Tại nhiều địa phương, số ca bệnh sởi, tay chân miệng, sốt xuất huyết có xu hướng gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu tăng cường phòng chống dịch

Nắng nóng, phòng ngừa bệnh tay chân miệng

Từ đầu năm 2024 đến nay, TP HCM có hơn 1.600 bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng

số ca mắc tay chân miệng Bệnh viện Nhi đồng sở y tế phòng chống dịch Trung tâm kiểm soát bệnh tật ca tử vong virus EV71
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo