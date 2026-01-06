10 dấu ấn nổi bật của EVNSPC trong năm 2025

Năm 2025, dưới sự lãnh đạo sát sao của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), toàn thể lãnh đạo, CBCNV của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã không ngừng nỗ lực sáng tạo, đổi mới, chung sức vượt qua những thách thức hoàn thành xuất sắc, toàn diện các nhiệm vụ được giao, bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, liên tục cho 8 tỉnh, thành phố phía Nam, được EVN tặng Cờ Thi đua đơn vị tiêu biểu trong phong trào thi đua vì đã có thành tích xuất sắc toàn diện trong công tác.

1. Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ EVNSPC

Một trong những dấu ấn nổi bật của EVNSPC năm 2025 là đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành mới gồm 21 đồng chí, hội đủ các điều kiện về tiêu chuẩn, cơ cấu theo đúng đề án đã được Đảng ủy EVN phê duyệt với sự tập trung và tín nhiệm rất cao, đáp ứng sự kỳ vọng, mong đợi của cán bộ, đảng viên, người lao động.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN, tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ EVNSPC nhiệm kỳ 2025-2030

Đảng ủy EVNSPC cũng luôn quán triệt sâu sắc tinh thần các nghị quyết của Trung ương và yêu cầu thực tiễn; thông qua các nghị quyết, chương trình hành động có tính định hướng và thống nhất cao, tạo động lực thúc đẩy trong mọi hoạt động của toàn Tổng Công ty.

Năm 2025, Đảng bộ EVNSPC vinh dự được Đảng ủy EVN trao Giấy khen "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" tiêu biểu.

2. Đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn, tin cậy

Năm 2025, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn và thách thức, EVNSPC đã tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, hoàn thành "nhiệm vụ kép": vừa đảm bảo nhiệm vụ cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội; vừa thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo chỉ đạo chung của Trung ương và EVN.

Điện lưới quốc gia đã được cấp đến 100% số xã, thị trấn

Sản lượng điện thương phẩm toàn Tổng Công ty đạt 82,410 tỉ kWh, tăng 2,92% so với cùng kỳ theo cơ cấu sau sáp nhập. Điện lưới quốc gia đã được cấp đến 100% số xã, thị trấn; số hộ dân có điện đạt 99,87%, trong đó, số hộ dân nông thôn được cấp điện đạt 99,88%. Đến cuối năm 2025, 580 xã đạt Tiêu chí số 4 về điện trong xây dựng nông thôn mới, đạt 88%.

EVNSPC tiếp tục đảm bảo cấp điện khu vực biển đảo, tiếp nhận vận hành, quản lý tuyến cáp ngầm xuyên biển 110kV cấp điện cho Đặc khu Côn Đảo, thực hiện nhiệm vụ cấp điện Đặc khu Trường Sa và Nhà dàn DK1.

3. Dấu ấn 50 năm "Xây dựng - Phát triển - Thắp sáng niềm tin" của EVNSPC (30/4/1975 - 30/5/2025)

Năm 2025, EVNSPC ghi dấu mốc son tròn nửa thế kỷ bền bỉ mang dòng điện thắp sáng mọi miền đất phương Nam. Không tổ chức lễ kỷ niệm quy mô lớn, EVNSPC lựa chọn buổi gặp gỡ các thế hệ lãnh đạo, CBCNV giản dị và trang trọng, để dành nguồn kinh phí tiết kiệm được hỗ trợ hàng trăm người dân khó khăn về nhà ở.

Năm 2025, EVNSPC vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba

EVNSPC tổ chức buổi gặp mặt các thế hệ CBCNV nhân dịp 50 năm xây dựng và phát triển

Đặc biệt, việc đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba – phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước - là sự ghi nhận xứng đáng cho bao thế hệ đã cống hiến đầy tự hào, để EVNSPC tiếp tục thắp sáng niềm tin, khát vọng đóng góp cho sự phát triển bền vững miền Nam hôm nay và mai sau.

4. Vượt chỉ tiêu công tác đầu tư xây dựng

Năm 2025, EVNSPC khởi công 1 công trình 220kV và 69 công trình 110kV, vượt 4 dự án so với kế hoạch đầu năm, vượt 2 dự án so với kế hoạch điều chỉnh EVN giao; đóng điện 88 công trình 110kV, vượt 20 dự án so với kế hoạch đầu năm, vượt 2 dự án so với kế hoạch điều chỉnh EVN giao; đồng thời hoàn thành 13 công trình vướng mắc, kéo dài nhiều năm; hoàn thành 623 công trình lưới điện trung, hạ thế.

EVNSPC đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng đáp ứng tốc độ phát triển phụ tải trên địa bàn quản lý

Đặc biệt, Tổng Công ty đã hoàn thành đóng điện 50 công trình lưới điện 110kV trước ngày 30/4/2025, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển EVNSPC và 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Khởi công công trình Trạm biến áp 220kV tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang

Tổng giá trị giải ngân đạt 16.817 tỉ đồng, đạt 116% kế hoạch đầu năm và 102% kế hoạch EVN điều chỉnh, là mức giải ngân cao nhất từ trước đến nay; trong đó giải ngân vốn đầu tư thuần đạt 14.360 tỉ đồng, đạt 118% kế hoạch đầu năm và 102% kế hoạch EVN giao điều chỉnh.

Qua đó, góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân; tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của EVNSPC trong thực hiện sứ mệnh "Điện đi trước một bước".

5. Chủ động tái cơ cấu bộ máy theo hướng: Tinh gọn - hiệu lực - hiệu quả

Thực hiện Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12/4/2025 của Trung ương và chỉ đạo của EVN, EVNSPC đã chủ động triển khai việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy với quy mô lớn, phạm vi rộng và tiến độ khẩn trương.

Đến ngày 1-7-2025, EVNSPC hoàn thành sắp xếp 19 công ty điện lực cấp tỉnh còn 8 đơn vị theo địa giới hành chính mới, bao gồm: An Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Nai, Đồng Tháp, Lâm Đồng, Tây Ninh và Vĩnh Long.

Trong suốt quá trình triển khai công tác sắp xếp, sáp nhập, tái cơ cấu, EVNSPC vẫn đảm bảo cung cấp điện và dịch vụ điện an toàn, thông suốt

Cùng thời điểm này, Tổng Công ty thực hiện chuyển giao Công ty Điện lực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu về EVNHCMC; Công ty Điện lực Ninh Thuận về EVNCPC; tiếp nhận Công ty Điện lực Đắk Nông; chuyển đổi mô hình Công ty Điện lực Đồng Nai; sáp nhập Công ty Dịch vụ Điện lực miền Nam vào Công ty Thí nghiệm điện miền Nam; Chuyển các xí nghiệp dịch vụ và Trung tâm Thí nghiệm điện về các công ty điện lực; Thành lập các Đội Quản lý Điện lực theo chức năng, mô hình mới.

Trong suốt quá trình triển khai, hàng nghìn cán bộ, kỹ sư, công nhân vừa thực hiện sắp xếp tổ chức, vừa thực hiện nhiệm vụ vận hành hệ thống điện an toàn, liên tục, thông suốt trên toàn địa bàn.

6. Hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật - tài chính

Năm 2025, tiếp tục đánh dấu bước bứt phá của EVNSPC trong quản trị, ứng dụng khoa học - công nghệ, qua đó hoàn thành và vượt các chỉ tiêu EVN giao.

EVNSPC vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kỹ thuật

Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng tiếp tục được triển khai hiệu quả, đảm bảo công khai, minh bạch, tăng tính trải nghiệm cho khách hàng với hệ thống chăm sóc khách hàng đa kênh, 100% dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4, thanh toán không dùng tiền mặt…

EVNSPC cũng thực hiện tốt các chỉ tiêu tổn thất điện năng, độ tin cậy cung cấp điện, công tác tiết kiệm điện; giữ vững cân đối tài chính, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước.

7. Thần tốc khắc phục sự cố cáp ngầm 110kV, khôi phục cấp điện cho đặc khu Phú Quốc

Cuối tháng 11-2025, xảy ra sự cố khách quan tuyến cáp ngầm 110kV Hà Tiên – Phú Quốc, khiến việc cung cấp điện cho đặc khu Phú Quốc bị gián đoạn. Trước tình huống khẩn cấp, EVNSPC đã lập tức kích hoạt các phương án ứng phó cao nhất, ưu tiên cấp điện cho phụ tải trọng yếu, huy động tối đa nguồn lực tại chỗ, tăng cường máy phát diesel để duy trì điện sinh hoạt cho người dân.

EVNSPC thi công thần tốc tuyến đường dây trên không, khắc phục sự cố cáp ngầm cấp điện cho đặc khu Phú Quốc

Đồng thời triển khai thi công ngay đoạn đường dây 110kV trên không. Chỉ sau 5 ngày thi công thần tốc, đường dây được đấu nối đóng điện thành công, khôi phục hoàn toàn việc cung cấp điện cho Phú Quốc, sớm hơn kế hoạch đề ra. Kết quả ấy không chỉ thể hiện năng lực ứng phó và bản lĩnh điều hành, mà còn khẳng định vai trò nòng cốt, tinh thần trách nhiệm của EVNSPC trong bảo đảm dòng điện an toàn, liên tục cho các địa bàn trọng điểm, chiến lược.

8. Quán triệt Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia

Năm 2025, EVNSPC đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An (áo xanh) tham quan gian hàng của EVNSPC tại Triển lãm Khoa học công nghệ điện lực Việt Nam năm 2025

Đặc biệt, Tổng công ty để lại ấn tượng mạnh tại hội thảo khoa học, công nghệ điện lực toàn quốc năm 2025 như: ứng dụng BIM trong thiết kế – thi công – vận hành công trình 110–220kV; giải pháp Scan to BIM tái tạo mô hình ảo toàn bộ công trình, hỗ trợ sửa chữa, bảo trì và vận hành thông minh; thiết bị điều khiển từ xa vệ sinh cách điện hotline; Sử dụng AI phân tích tín hiệu phóng điện cục bộ; giải pháp dự báo phụ tải điện tại khu vực phía Nam bằng mô hình Rolling SARIMAX kết hợp với biến ngoại sinh...

EVNSPC ứng dụng Flycam vào công tác quản lý, vận hành lưới điện

Trong năm, có 117 sáng kiến cấp Tổng công ty được công nhận, đặc biệt có 5 sáng kiến cấp EVN và hoàn thành nghiệm thu 01 đề tài cấp EVN.

9. Gần 60 tỉ đồng thực hiện công tác an sinh xã hội

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm cung cấp điện, EVNSPC còn khẳng định trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò trụ cột tại khu vực phía Nam.

Cụ thể, Tổng Công ty dành gần 19 tỉ đồng từ việc không tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển để hỗ trợ xây dựng 315 căn nhà cho người nghèo tại các tỉnh, thành phía Nam, hưởng ứng chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát do Chính phủ phát động; đồng thời vận động hơn 30 tỉ đồng nguồn lực xã hội hóa để xây mới 500 căn nhà cho các hộ gia đình khó khăn.

EVNSPC quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục thiên tai, bão lụt

Năm 2025, EVNSPC hỗ trợ xây dựng hàng trăm căn nhà các hộ gia đình khó khăn về nhà ở

CBCNV toàn Tổng công ty đóng góp hơn 10 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Cùng với đó là hàng chục nghìn phần quà được trao tới người nghèo, gia đình chính sách trong các dịp lễ, Tết; triển khai nhiều hoạt động tri ân khách hàng ý nghĩa, thiết thực; sửa chữa điện miễn phí cho hộ nghèo…

10. Chăm lo đời sống người lao động

Xác định người lao động là tài sản quý giá nhất, năm 2025, nhiều chính sách và hoạt động thiết thực tiếp tục được EVNSPC triển khai đồng bộ, trở thành điểm tựa vững chắc cho hơn 17.000 cán bộ, công nhân viên.

EVNSPC cũng đặc biệt quan tâm, chăm lo đời sống CBCNV, người lao động

Từ hỗ trợ nhà ở, thăm hỏi, động viên dịp lễ, Tết, Tháng Công nhân, đến kịp thời sẻ chia khi người lao động gặp khó khăn, thiên tai, người lao động công tác ở vùng sâu, vùng xa...

Thông qua các chương trình đối thoại định kỳ, hội nghị người lao động, tiếng nói của mỗi cán bộ nhân viên luôn được lắng nghe và tôn trọng. Qua đó, giúp EVNSPC xây dựng đội ngũ nhân sự ổn định, tâm huyết và sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, gắn bó và cống hiến cho "ngôi nhà chung EVNSPC" phát triển bền vững.